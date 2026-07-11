شرایط خروج بانوان متأهل برای سفر به کربلا اعلام شد

سرهنگ امید نودهی، در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از توصیه‌های مهم به زائران را کنترل مهر ورود به کشور عراق عنوان کرد و گفت: پس از عبور از گیت‌های مرزی عراق، زائران حتماً بررسی کنند که مهر ورود در گذرنامه آنان ثبت شده باشد.

وی افزود: در برخی موارد به دلیل ازدحام جمعیت ممکن است این مهر درج نشود که در زمان بازگشت برای زائر مشکل ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین اگر مهر ورود ثبت نشده بود، زائران باید همان‌جا به پلیس گذرنامه عراق مراجعه و درخواست ثبت مهر کنند.

نودهی از مردم خواست درخواست‌های خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا پلیس نیز بتواند خدمات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهد.

مشمولان متولد ۱۳۸۷ برای سفر اربعین نیازی به تودیع وثیقه ندارند

وی درباره شرایط خروج مشمولان خدمت وظیفه عمومی نیز اظهار کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده ، مشمولانی که متولد سال ۱۳۸۷ هستند و امسال مشمول خدمت شده‌اند، برای سفر اربعین نیازی به تودیع وثیقه ندارند.

نودهی گفت: این افراد می‌توانند در صورت نداشتن گذرنامه، درخواست صدور گذرنامه بدهند و اگر گذرنامه زیارتی معتبر از سال های گذشته دارند، با همان گذرنامه از کشور خارج شوند.

وی افزود: البته مشمولان غایب ابتدا باید وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود را تعیین تکلیف کنند و پس از اعلام نظر سازمان وظیفه عمومی، در صورت احراز شرایط قانونی، امکان خروج از کشور برای آنان فراهم خواهد شد.

نوزادان نیز برای خروج از کشور نیازمند گذرنامه هستند

نودهی در پاسخ به پرسشی درباره شرایط خروج نوزادان از کشور اظهار کرد: هر فردی که قصد خروج از کشور را داشته باشد، بدون استثنا باید گذرنامه معتبر در اختیار داشته باشد؛ بنابراین نوزادان نیز برای سفر به عراق نیازمند گذرنامه هستند و بدون این سند امکان خروج از کشور و ورود به کشور مقصد را نخواهند داشت.

رضایت همسر و ولی قانونی برای خروج از کشور الزامی است

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با اشاره به مقررات مربوط به خروج بانوان و فرزندان از کشور گفت: مطابق قوانین موجود، بانوان متأهل برای خروج از کشور نیازمند رضایت همسر هستند و فرزندان نیز باید رضایت ولی قانونی را داشته باشند.

وی افزود: اگر رضایت قبلاً به صورت معتبر ثبت شده و همسر یا ولی قانونی از آن عدول نکرده باشد، همان رضایت مبنای ارائه خدمات قرار می‌گیرد و نیازی به ثبت مجدد آن نیست.

نودهی ادامه داد: در مواردی که همسر یا ولی قانونی پس از ثبت رضایت، به ادارات پلیس مهاجرت و گذرنامه مراجعه و انصراف خود را اعلام کرده باشد، رضایت قبلی فاقد اعتبار خواهد بود و متقاضی باید مجدداً رضایت جدید دریافت کند.

وی تصریح کرد: در برخی موارد نیز اجازه خروج تنها برای یک نوبت صادر می‌شود، اما اگر رضایت به صورت خروج مکرر و بدون محدودیت زمانی ثبت شده باشد و از سوی همسر یا ولی قانونی لغو نشده باشد، همان مجوز برای سفرهای بعدی نیز معتبر خواهد بود.

۹۰ درصد درخواست‌های گذرنامه زیارتی به صورت غیرحضوری ثبت شد

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا در پایان با قدردانی از همکاری مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی گفت: از حدود ۹۰ درصد از هموطنانی که سال گذشته درخواست گذرنامه زیارتی خود را به صورت غیرحضوری ثبت کردند، تشکر می‌کنم و از سایر افرادی که هنوز از این ظرفیت استفاده نکرده‌اند نیز می‌خواهیم درخواست‌های خود را از همین طریق ثبت کنند.

وی افزود: البته اگر به هر دلیلی امکان ثبت غیرحضوری برای افراد فراهم نباشد، همکاران ما در تمامی ادارات پلیس مهاجرت و گذرنامه سراسر کشور آماده ارائه خدمات حضوری هستند.

نودهی با تأکید بر لزوم بررسی اعتبار، سلامت گذرنامه و وضعیت مجوز خروج پیش از سفر خاطرنشان کرد: امیدواریم زائران پیش از حرکت این موارد را بررسی کنند تا در مرزها با مشکلی مواجه نشوند و پلیس نیز بتواند خدمات شایسته‌ای را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه دهد.