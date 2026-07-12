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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۳:۵۲

گزارش‌ها از فعال شدن پدافند هوایی در ماهشهر

گزارش‌ها از فعال شدن پدافند هوایی در ماهشهر

ماهشهر- گزارش‌ها از فعال شدن پدافند هوایی در ماهشهر حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد یکشنبه سامانه پدافند هوایی در بندر ماهشهر، واقع در استان خوزستان، فعال شده است.

تا زمان انتشار این خبر، مقام‌های رسمی هیچ توضیحی درباره علت فعالیت پدافند، محل دقیق آن یا احتمال وقوع هرگونه حادثه ارائه نکرده‌اند.

کد مطلب 6885359

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