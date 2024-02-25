«دارکوب» مخاطبان را غافلگیر کرد/ انتقاد به یک رویکرد غلط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه‌ای پروژه، کنسرت گروه «دارکوب» درحالی شامگاه شنبه پنجم اسفند به میزبانی مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد که حضور روزبه بمانی و علیرضا عصار به همراه امیرسامان شیخ مخاطبان را غافلگیر کرد.

این گروه کنسرت خود را با قطعه «تندیسی از سراب» آغاز کرد و امیرسامان شیخ خواننده جدید گروه «دارکوب» تلاش کرد تا از همان ابتدا اجرای قابل قبولی را به مخاطبان ارایه کند.

همایون نصیری سرپرست گروه «دارکوب» ضمن خوشامدگویی به تماشاگران، از همراهی و استقبال آن‌ها از کنسرت گروه «دارکوب» پس از گذشت چند سال قدردانی کرد و گفت: خوشحالیم که در این مدت ما را تنها نگذاشتید و باعث شدید ما دلگرم شویم و از این به بعد قطعات بیشتری تولید می‌کنیم و اجراهای بیشتری خواهیم داشت.

این گروه سپس به سراغ آهنگ ریتمیک و شاد «ترش‌رو» یکی از قطعات پرمخاطب گروه رفت؛ اثری که پیش‌تر با صدای علی زندوکیلی توسط گروه شنیده شده بود و حالا توسط امیرسامان شیخ به اجرا درآمد.

«حیران» عنوان دیگر قطعه اجرا شده این کنسرت بود که با همراهی ساز کمانچه پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

انتخاب بعدی گروه قطعه «بیا بریم کوه» بود که پیش‌تر با صدای مهران مدیری شنیده شده بود و حالا با صدای امیرسامان شیخ در تازه‌ترین کنسرت «دارکوب» به اجرا درآمد.

«دست براریم»، «کجا بودی» و «بی من تنها» عنوان قطعات دیگر کنسرت گروه «دارکوب» بود که برای مخاطبان اجرا شد و پس از آن قطعات «خون بس» و «بگو بله» با حضور افتخاری روزبه بمانی به اجرا درآمد.

با پخش دکلمه «خون بس»؛ تماشاگران به یکباره شاهد حضور ناگهانی روزبه بمانی روی صحنه «دارکوب» بودند و اجرای او روی صحنه دارکوبی‌ها مخاطبان را غافلگیر کرد.

روزبه بمانی پس از اجرای این قطعه که با حال و هوایی متفاوت به تماشاگران ارایه شد با یک جمله «هنوز مانده کار داریم» نوید اجرای قطعه دیگری را نیز داد و به سرعت به سراغ قطعه «بگو بله» رفت.

روزبه بمانی پس از اجرای ۲ قطعه در کنار گروه «دارکوب» گفت: در کمال احترام و افتخار امشب در کنار رفقای درجه یک خودم؛ «دارکوب» بودم. من این افتخار را داشتم که اولین‌باری که روی صحنه حاضر می‌شدم در کنار همین دوستان بود و بسیار جای مباهات است که امشب در این سالن حضور دارید و به شما افتخار می‌کنم. چون از یک موسیقی درجه یک حمایت می‌کنید و من بیشتر شاعر این گروه هستم تا خواننده اما می‌خواهم بگویم از موسیقی و شعر خوب حمایت کنید. متاسفانه از سال‌ها قبل همه چیز به اسم خواننده‌ها زده می‌شود و همه فکر می‌کنند شعر را خواننده می‌گوید و موسیقی را نیز خواننده می‌سازد؛ البته که هستند خوانندگانی که تمام این کارها را نیز خودشان انجام می‌دهند اما خواهش می‌کنم به عواملی که کنار یک خواننده هستند نیز توجه کنید. بسیاری خوانندگان ما عموماً آرتیست نیستند و به هرکسی راحت نگویید آرتیست.

در ادامه قطعات «آفرو»، «مجنون»، «سیاه زنگی» و «کعبه دلها» به اجرا درآمد تا نوبت به دومین غافلگیری کنسرت «دارکوب» و حضور علیرضا عصار روی صحنه برسد.

عصار با اجرای قطعه «معبد ترانه» روی صحنه آمد و با حضور او شب دارکوبی‌ها برای مخاطبان تبدیل به کنسرت متفاوتی شد.

عصار ضمن ابراز خرسندی از حضورش روی صحنه گفت: بالاخره پس از یکسال مصایب من به پایان رسید تا بتوانم روی صحنه بیایم و خوشحالم این اتفاق در کنار شما و گروه «دارکوب» افتاد. من سالیان سال است که با اعضای این گروه همکاری می‌کنم و یکی از دیگری درجه یک‌تر هستند و از اولین بار که همایون نصیری را دیدم تا به امروز؛ هرگز اتفاق نیفتاده که او همراه من روی استیج نباشد و مثل برادر کوچک‌تری است که نداشتم و خوشحالم موفقیت روزافزون او را هم به عنوان نوازنده درجه یک سازهای کوبه‌ای و عضو اصلی گروه درجه یک «دارکوب» می‌بینم.

در پایان قطعه محبوب «ترش‌رو» مجدداً برای تماشاگران اجرا شد تا مخاطبان کنسرت را با حال و هوایی شاد ترک کنند.

مسعود همایونی، علی الواری، مجید برومند، آرین ملکیان، سینا پرتوی، ساسان هاشمی، اشکان موسوی، امیرمهدی مقدم، حمید اکبری و سیاوش خادم، اعضای گروه «دارکوب» به سرپرستی همایون نصیری و خوانندگی امیرسامان شیخ را در این کنسرت تشکیل می‌دادند.

سیامک انصاری، امید حاجیلی، اشوان، آرش گوران، آرمان موسی‌پور، مهرداد احمدزاده، ساناز کاشمری و پدرام شریفی گلچین از جمله مهمانان این کنسرت بودند که به تهیه‌کنندگی میثم خلفی برگزار شد.