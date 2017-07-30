همایون نصیری نوازنده پرکاشن و سرپرست گروه موسیقی «دارکوب» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت‌های این گروه موسیقایی بیان کرد: طبق تازه ترین تصمیماتی که در گروه گرفته شده بنا داریم کنسرت تازه ای را آذر ماه امسال برگزار کنیم که به احتمال زیاد سالن میلاد نمایشگاه بین المللی خواهد بود.

وی افزود: در این کنسرت به طور حتم برنامه‌های ویژه ای برای مخاطبانمان تدارک دیده ایم که در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین در کنسرت پیش رو رضا کولغانی و سجاد عرب زاده به عنوان خواننده گروه را همراهی می کنند.

سرپرست گروه موسیقی «دارکوب» در پایان عنوان کرد: هم اکنون مشغول ساخت چند تک آهنگ جدید برای انتشار در فضای مجازی هستیم که بعد از اتمام ضبط و دریافت مجوز آنها را در دسترس علاقه مندان و طرفداران قرار می دهیم. این آثار ضمن انتشار، در کنسرت‌های پیش روی «دارکوب» نیز اجرا می شود تا مخاطبان در برنامه های ما شاهد اجراهای متفاوت با قطعات جدید باشند.

گروه موسیقی «دارکوب» جمعه پنجم خرداد ماه امسال کنسرت ۱۰ سالگی خود را با حال و هوایی متفاوت و خوانندگی علیرضا عصار، رضا کولغانی، سجاد عرب زاده و حامد بهداد در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار کرد. «سینگو»، «ترش رو»، «حیران»، «آفرو»، «بیا بریم کوه»، «رود»، «مجنون»، «تربت»، «دست برآریم»، «انسانم آرزوست» و «من دیوانه» قطعاتی بودند که از سوی اعضای «دارکوب» اجرا شدند.

همایون نصیری، دارا دارایی، آرش پژند مقدم، مسعود همایونی، حمید اکبری، آرین ملیکیان، سجاد عرب‌زاده، محسن شریفیان، امید حاجیلی، حامد بهداد، احسان نی‌زن، ابراهیم علوی، هومن نامداری، حسین شریفی، رضا کولغانی و علیرضا عصار نیز اعضای گروه «دارکوب» را به مدیریت اجرایی صمد طالقانی تشکیل می‌دادند.