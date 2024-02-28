استان: قزوین

حوزه انتخابیه: قزوین، آبیک و البرز

شعار انتخاباتی: وکیل الملّه وام دار محبت واعتماد مردم است

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

مسعود یزدی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

دارای سوابق جبهه و جهاد، فعال در انجمن‌های اسلامی و هنرستان شهید چمران و دانشگاه تهران، تحصیل درس خارج فقه و اصول و فارغ التحصیل دانشگاه الهیات در دوره کارشناسی و فوق لیسانس فقه و حقوق اسلامی آزاد اسلامی و دکترای دانشگاه ادیان و مذاهب قم معلم در دبیرستان.

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

لوایحی که باید در مجلس هرچه زودتر در صحن علنی مطرح و برای معیشت مردم از اهمیت ویژه برخوردار است.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

به جای درست کردن اکثریت و اقلیت کار و امور مردم پیگیری شود.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

مردم وکیل می‌فرستند که از حقوقشان دفاع کنند نه دنبال فربه کردن خود باشند.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

امنیت به طور کلی چه در سرزمینی و چه در اقتصاد اولویت سه قوه باشد تا مردم طعم عدالت را بچشند.

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

امنیت کشور با مسؤلیت پذیری استحکام پیدا می‌کنند.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

همراه بودن عملی در گرفتاری مردم موجب عدم غفلت می‌شود، وعده‌های دروغ مانع اعتماد سازی است.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

امور ملی و امور حوزه انتخابی باید برای عموم مردم تشریح شود، خود مردم وقتی تشخیص موضوع دهند با خیلی مشکلات ناشی از اولویت‌ها کنار می آیند مثل دوران جنگ تحمیلی.

‌سوالات استانی:

* برنامه شما برای احیا و افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان قزوین چیست؟

افزایش تولید در صنایع ملی و حمایت از بخش خصوصی.

* تدبیر شما برای توسعه شبکه‌های انتقال آب و گاز در استان قزوین چیست؟

بررسی امور پیمانکاران و تعهد آنان در پروژه‌های واگذاری شده.

* سرانه تخت‌های بیمارستانی قزوین ۲۰ درصد کمتر از استاندارد کشوری است. برای حل این معضل چه برنامه‌ای دارید؟

تقویت اعتبارات و حمایت از بخش خصوصی.