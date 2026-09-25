حسین عبدی از سرمربیگری تیم فوتبال امید استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید بعد از حذف زودهنگام در بازی های اسیایی، بامداد امروز (جمعه ۳ مهر) به کشور بازگشت.

در بدو بازگشت به کشور، حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال امید استعفای خود را از ادامه همکاری با این تیم اعلام کرد.

تیم فوتبال امید در حالی در بازی های آسیایی شرکت کرد که نتوانست حتی یک مرحله صعود هم داشته باشد و در پایان مرحله مقدماتی از دور رقابت ها کنار رفت. این تیم در نخستین دیدار برابر امارات ۳ بر یک پیروز شد، دیدار دوم را با تساوی بدون گل برابر چین به پایان رساند و در سومین و اخرین دیدار مرحله گروهی هم برابر کره شمالی ۴ به یک باخت و بدین ترتیب موفق به صعود نشد.