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۳ مهر ۱۴۰۵، ۷:۲۱

بعد از ناکامی در ناگویا؛

حسین عبدی از سرمربیگری تیم فوتبال امید استعفا داد

حسین عبدی از سرمربیگری تیم فوتبال امید استعفا داد

حسین عبدی از ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید کناره گیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید بعد از حذف زودهنگام در بازی های اسیایی، بامداد امروز (جمعه ۳ مهر) به کشور بازگشت.

در بدو بازگشت به کشور، حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال امید استعفای خود را از ادامه همکاری با این تیم اعلام کرد.

تیم فوتبال امید در حالی در بازی های آسیایی شرکت کرد که نتوانست حتی یک مرحله صعود هم داشته باشد و در پایان مرحله مقدماتی از دور رقابت ها کنار رفت. این تیم در نخستین دیدار برابر امارات ۳ بر یک پیروز شد، دیدار دوم را با تساوی بدون گل برابر چین به پایان رساند و در سومین و اخرین دیدار مرحله گروهی هم برابر کره شمالی ۴ به یک باخت و بدین ترتیب موفق به صعود نشد.

کد مطلب 6957811

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      1 0
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      شکست های تیم‌های ملی فوتبال امید و بزرگسالان به خاطر ضعف سرمربی ها و دانش کم و ناچیز انهاست . قلعه نویی هم بهتر است کنار برود و یک سرمربی در حد کلاس جهانی نظیر سرمربی فعلی اسپانیا بایستی به خدمت گرفت تا کار را از نو شروع کند. در جام آسیا با این تیم و این بازیکنان و این سرمربی به هیچ جا نمیرسیم.
    • عبادآبی IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      0 0
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      خیلی هم عالی،،👏👏👏👏

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