به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «قاسم التمیمی» کارشناس امور سیاسی عراق تصریح کرد که آمریکا این کشور را تبدیل به محلی برای اجرای عملیات نظامی خود علیه دشمنانش کرده است.

وی در ادامه افزود: عراق پایگاه اصلی آمریکایی‌ها است به همین دلیل بیرون راندن آنها از این کشور ممکن است باعث شود واشنگتن دست به اقداماتی علیه منافع بغداد بزند.

التمیمی اضافه کرد: این اقدامات ممکن است شامل کاهش حجم دلارهایی شود که از طریق بانک فدرال آمریکا به بغداد تحویل داده می‌شود.

وی گفت: آمریکا درآمدهای نفتی عراق را در اختیار خود گرفته و این مساله به اهرم فشار علیه بغداد تبدیل شده تا واشنگتن از این طریق بتواند نیروهای خود را در عراق برای حمایت از رژیم صهیونیستی باقی نگه دارد.

پیش از این نیز شیخ اکرم الکعبی دبیرکل جنبش النجباء عراق تاکید کرده بود: مقاومت اسلامی عراق اعلام می‌کند که تصمیماتش اسلامی، عراقی و جهادی است و ما تمام مسوولیت این تصمیمات را به عهده می‌گیریم و خود را برای آن آماده کرده‌ایم.

وی افزود: ما به وحدت میادین معتقدیم و در نبرد برای مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و آمریکای حامی این رژیم نقش اساسی داریم. مقاومت عراق به آزادسازی کشور و هدف قرار دادن مواضع صهیونیست‌ها ادامه می‌دهد و ما فلسطین را رها نخواهیم کرد.