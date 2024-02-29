ثبت نام بیش از ۲ هزار نفر از فارس برای اعزام به حج تمتع

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زینلی گفت: سهمیه استان فارس برای حضور در حج تمتع سال آینده ۳ هزار و ۲۵۰ نفر است که تاکنون ۲ هزار و ۲۰۰ نفر ثبت نام کرده اند.

وی افزود: اولویت ثبت‌نام با افرادی است که در سامانه reserve.haj.ir پیش ثبت‌نام کرده و وجه علی‌الحساب به مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان را پرداخت کرده باشند.

زینلی افزود: باقیمانده زائران هم از یکشنبه ۱۳ اسفند فرصت داند با مراجعه به سایت سازمان حج و زیارت یا کاروان‌های زیارتی معتبر ثبت نام کنند.

مدیر حج و زیارت استان فارس افزود: زائران حج تمتع در قالب ۲۴ کاروان و از اوایل خرداد سال آینده به سرزمین وحی مشرف می‌شوند.

همچنین، افرادی که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۳۹۹ نام‌نویسی و وجوه مربوط را واریز کرده بوده و انصراف نداده‌اند، می‌توانند با طی فرآیند ثبت‌نام، کاروان خود را انتخاب کنند.