به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور در جریان بازدید از ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: کشور ما بعد از پیروزی انقلاب کشوری پویا، تعیین کننده و مؤثر در منطقه و جهان بوده است.

وی بیان کرد: امروز هر نوع تحولی در ایران مورد توجه خیرخواهان و بدخواهان کشورمان است. در این ۴۵ سال ملت ایران در همه صحنه‌ها بدخواهان را مأیوس و خیرخواهان را امیدوار کرده‌اند.

وی تاکید کرد: امروز که ۱۱ اسفند و روز سرنوشت‌ساز است، باید خیرخواهان را خرسند کنیم و ملت ایران به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت از روند انتخابات و دریافت گزارش تخلفات، گفت: ما از چند ماه گذشته ستاد پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی را در تهران و استان‌ها تشکیل دادیم و تا به امروز تخلف خاصی پیش نیامده و فقط موارد معدودی منجر به تشکیل پرونده شده است.