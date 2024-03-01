به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موحدیآزاد، دادستان کل کشور در جریان بازدید از ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: کشور ما بعد از پیروزی انقلاب کشوری پویا، تعیین کننده و مؤثر در منطقه و جهان بوده است.
وی بیان کرد: امروز هر نوع تحولی در ایران مورد توجه خیرخواهان و بدخواهان کشورمان است. در این ۴۵ سال ملت ایران در همه صحنهها بدخواهان را مأیوس و خیرخواهان را امیدوار کردهاند.
وی تاکید کرد: امروز که ۱۱ اسفند و روز سرنوشتساز است، باید خیرخواهان را خرسند کنیم و ملت ایران به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت از روند انتخابات و دریافت گزارش تخلفات، گفت: ما از چند ماه گذشته ستاد پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی را در تهران و استانها تشکیل دادیم و تا به امروز تخلف خاصی پیش نیامده و فقط موارد معدودی منجر به تشکیل پرونده شده است.
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