نخستین "آینه خیال" به مدیریت بهمن نامورمطلق منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در یادداشت بهمن نامورمطلق آمده است: آینه خیال با هدف اطلاع رسانی تحلیلی به جامعه علمی هنری، بر آن است که پیش از هر موضوعی به انعکاس وضعیت کنونی هنر و تظاهرات هنری بپردازد. به همین منظور همانند خود "فرهنگستان هنر" ویژگی بیناهنری دارد. به عبارت دیگر تمام هنرهای ایرانی می توانند پیکره اطلاع رسانی و مطالعاتی این مجله باشند.

سونیا سارا در مقاله «کتاب و هزارتو یگانه و همانندند» درباره روایت و معماری در داستانهای بورخس است نوشته است: حضور قدرتمند معماری در داستانهای بورخس بهانه بررسی ساختار روایی داستانهای او شد و هدف این مقاله بررسی رابطه مدلهای فضایی و نوع ادبیت بورخس و بررسی شیوه درک معماری به وسیله داستانهای اوست. این تحلیلها آشکارکننده راهکاری روایی، برپایه ارتباط جریان خطی متن و تقارن هندسی آن است؛ راهکاری که کلیه عناصر روایت را فراتر از جایگاه زمانی خویش در توالی خطی متن به یکدیگر مرتبط می سازد.

«معماری مدرن دراماتیک نیست» (میزگردی با حضور حسین پاینده، سید محمد بهشتی و مهران مخبر درباره وجوه اشتراک معماری و ادبیات داستانی)، «شاهنامه نگاری رسم پسندیده هنر ایران» (گفتگو با مجید مهران به مناسبت همایش شاهنامه نگاری) و«پرونده گنجینه های از یاد رفته هنر ایران» از جمله مطالب اولین شماره ماهنامه آینه خیال هستند.

آیدین آغداشلو در گفتگویی درباره «خطوط و رنگ های از یاد رفته» گفته است: وقتی می گوییم «هنر از یاد رفته» دو معنا در نظر می آید: یکی اینکه ما هنری را در نظر داریم که نتوانسته ایم خوب از آن نگهداری کنیم و دیگر اینکه اثر نتوانسته تداوم خود را حفظ کند. در مورد اول ما خودمان بیشترین صدمه را وارد کرده ایم. تخت جمشید را اگر اسکندر مقدونی آتش زد ما آثار معماری بسیار گرانبهایی را خودمان از بین بردیم.

«هنر، تجلی درون در برون»، «کاغذ ابری و واضع آن»، «آسیب شناسی و مستند سازی هنر ملیله کاری طلا در تبریز » و «مولانا اسطوره ای فرا زمانی و فرامکانی» از دیگر مطالب ماهنامه آینه خیال هستند.

«آینه خیال» در 152 صفحه و با قیمت 1500 تومان روی پیشخوان دکه های روزنامه فروشی است.