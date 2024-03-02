صدور بیش از ۶۵ هزار شناسه برای پژوهشگران در درگاه «دانا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل‌زاده گفت: تاکنون بیش از ۶۵ هزار شناسه برای پژوهشگران در درگاه آشنایی با نخبگان و آینده سازان (دانا) صادر شده است. چشم انداز ما در سامانه دانا، صدور یک میلیون شناسه برای محققان کشور و ۵ میلیون شناسه برای محققان کشورهای اسلامی است.

وی افزود: شبکه‌های اجتماعی-علمی از اصول موجود در شبکه‌های اجتماعی به منظور ترویج فعالیت‌های علمی بهره می‌برند. این شبکه‌ها به دانشمندان، محققان، دانشجویان، و افراد متخصص امکان برقراری ارتباط، تبادل اطلاعات علمی، همکاری در پروژه‌های تحقیقاتی، و به اشتراک‌گذاری دانش فنی را فراهم می‌کنند.

فاضل زاده گفت: به عبارت دیگر، این شبکه‌ها به پژوهشگران امکاناتی را فراهم می‌کنند که از دانش و تخصص یکدیگر بهره‌مند شوند. این امکانات شامل تبادل نظر، بحث‌های علمی، همکاری در پروژه‌های تحقیقاتی، و اشتراک اطلاعات فنی می‌شود. به این ترتیب، این نوع شبکه‌ها به توسعه و حفظ یک جامعه علمی پویا و پویشگرانه کمک می‌کنند.

رییس موسسه ISC گفت: نظر به اهمیت شبکه های اجتماعی-علمی، تاکنون شبکه های اجتماعی-علمی بسیاری در سطح بین المللی ارائه شده است. با این حال، علیرغم قابلیت ها و تسهیلات قابل توجه این سامانه ها، ضرورت راه اندازی شبکه اجتماعی بومی متناسب با نیازهای جامعه علمی ایران و کشورهای اسلامی بیش از پیش احساس می شد.

وی یادآور شد: به منظور رفع خلاء موجود، «درگاه آشنایی با نخبگان و آینده سازان» و یا به اختصار، «دانا» در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲با حضور دکتر محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و همزمان با اجلاس روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در محل موسسه ISC رونمایی شد.

فاضل زاده گفت: در این سامانه، امکان ارتباط علمی میان پژوهشگران از طریق یک شبکه اجتماعی علمی فراهم شده تا از این طریق، پژوهشگران بتوانند با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند. بدین منظور، برای هر کدام از نخبگان و پژوهشگران ایرانی یک صفحه جامع در نظر گرفته می شود که فعالی تهای پژوهشی و شناسه آنان در پایگاه های دیگر را نیز در بر می گیرد.

وی افزود: پژوهشگران می توانند به مدیریت آثار خود پرداخته و همچنین آثار دیگر پژوهشگران را نیز مشاهده کنند.

رییس موسسه ISC گفت: یکی از قابلیت های سامانه دانا اختصاص یک کد منحصر به فرد برای پژوهشگران است که حاوی اطلاعاتی از آنهاست. دو رقم اول این کد که تحت عنوان ISC-ID شناخته می شود، کشوری که آن پژوهشگر در آن فعالیت می کند، نشان می دهد. چهار رقم بعدی رزرو شده است. دو رقم بعدی به ترتیب کد و رقم کنترلی را نشان می دهد. که بنا به نوع کاربری پژوهشگر، کد پژوهشگر نیز متفاوت می شود.

وی افزود: تاکنون بیش از ۶۵ هزار پژوهشگر که عمدتا از اعضای هیات علمی دانشگاه ها هستند توسط دبیرخانه دانا تایید شده اند. همچنین برای اعضای هیات علمی ۲۰ دانشگاه، کارگاه هایی در جهت آموزش درگاه آشنایی با نخبگان و آینده سازان ارائه شده است.