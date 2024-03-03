معاون قوه قضاییه درگذشت آیت الله محمد امامی کاشانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق در پیامی درگذشت آیت‌الله محمد امامی کاشانی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:



إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

مصیبت ارتحال عالم ربانی، مجتهد عالیقدر و یار همیشگی امام (ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، آیت الله حاج شیخ محمد امامی کاشانی موجب تأثر و تأثر فراوان شد.

اینجانب فقدان این عالم والامقام را به محضر قدسی امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه تسلیت عرض کرده، از درگاه خداوند متعال برای ایشان، علو درجات، حشر با اولیای الهی و ائمه اطهار (ع) و برای بازماندگان، صبر جمیل، اجر فراوان را مسالت دارم.