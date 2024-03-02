شیرآقایی و منصوریان سرمربیان تیم های ملی ووشو شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، با توجه به اتمام قرارداد سرمربیان تیمهای ملی بزرگسالان، فدراسیون ووشو ضمن قدردانی از تلاشهای امیر اوجاقی سرمربی و علی دهقان مربی تیم ملی ساندای مردان و همچنین راضیه طهماسبی سرمربی تیم ملی ساندای بانوان و با آرزوی موفقیت برای آنها، اسامی کادر فنی جدید تیمهای ملی ووشو در رده سنی بزرگسالان را به شرح زیر اعلام کرد.
بر این اساس، علی (کیوان) شیرآقایی به عنوان سرمربی و حمید زرینی و علیرضا رضاییمنش به عنوان مربیان تیم ملی ساندا مردان ایران معرفی شدند. همچنین الهه منصوریان سرمربیگری تیم ملی ساندای بانوان بر عهده گرفت. در بخش تالو نیز، فدراسیون ووشو ضمن تمدید قرارداد فرشاد عربی و محبوبه کریمی سرمربیان تیمهای ملی تالو مردان و زنان کشورمان، با این دو سرمربی به همکاری ادامه خواهد داد.
همچنین رامین موحدنیا و مریم هاشمی به عنوان سرمربیان تیمهای ملی جوانان در بخش ساندا و ردههای سنی ایران معرفی شدند. در بخش تالو نیز مریم معماری به عنوان سرمربی و ناهید پورشبانان به عنوان مربی تیم دختران منصوب شدند. در تالوی پسران نیز احسان پیغمبری و حمیدرضا پارسی مقدم به ترتیب مسئولیت سرمربیگری و مربیگری این تیم را بر عهده گرفتند.
تیمهای ملی تالو و ساندا بزرگسالان کشورمان خود را برای پیکارهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۴ آماده میکند. بر همین اساس مرحله نخست اردوی تیم ملی کشورمان از ۱۴ اسفند آغاز خواهد شد.
با وجود نتایج خوب تیم ملی در بازیهای آسیایی، کادر فنی دستخوش تغییر شد تا شیرآقایی و منصوریان هدایت تیمهای ملی ووشو را برعهده بگیرند.
