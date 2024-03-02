به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش، در صفحه شخص خودش در فضای مجازی با انتشار یک فیلم و با تاکید بر اینکه حتی یک نقطه حادثهخیز هم زیاد است، نوشت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ با تلاش همکارانم ۵۴۰ نقطه حادثهخیز در راههای کشور رفع شد و این کار با تمام توان ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، رفع مشکل ۴۰۰ نقطه پرحادثه تا پایان امسال هدفگذاری شده بود که اعلام رفع این تعداد از نقاط حادثهخیز، نشان میدهد، تاکنون بیش از هدفگذاری تعیین شده، نقاط پرحادثه در کشور رفع شده است. پیش از این، بذرپاش اعلام کرده بود که ۸۸۷ نقطه پرحادثه در راههای کشور، باید تا پایان دولت سیزدهم رفع شود.
