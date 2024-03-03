چوپان: مردم ایران لایق بیشترین قهرمانی هستند/ به آرزویم رسیدم

به گزارش خبرنگار مهر، هادی چوپان پس از قهرمانی در مسابقات آرنولد کلاسیک گفت: این قهرمانی را به مردم ایران تقدیم می‌کنم چرا که آنها لایق بیشترین قهرمانی‌ها هستند.

مرد پرافتخار ورزش ایران ادامه داد: خیلی خوشحال هستم که بار دیگر توانستم شما مردم ایران را خوشحال کنم. نام ایران همیشه در اوج می‌درخشد.

وی در ادامه پیامش برای مردم ایران افزود: در این ۲۰ سال اگر کم کاری کردم و ناراحت‌تان کردم من را حلال کنید، بیشتر از این دیگر در توانم نبود.

هادی چوپان که طی روزهای گذشته بارها با آرنولد روبرو شده بود در این مورد گفت: من زمانی که بچه بودم همیشه کلی پول خرج می‌کردم تا فیلم‌های آرنولد را بگیرم و ببینم و آرزویم بود یک روزی آرنولد را از نزدیک ببینم و با او عکس بگیرم.

وی ادامه داد: امروز روی یک استیج با آرنولد که هر دو قهرمانی در مسترالمپیا را تجربه کردیم ایستادم و به اسطوره‌های زمان خودمان تبدیل شدیم. باعث افتخار من است که بزرگترین بدنساز جهان امروز به من مدال داد.

هادی چوپان خطاب به آرنولد قهرمان و اسطوره بدنسازی جهان گفت: من خیلی خوشحال هستم که شما را می بی نم و امروز در کنار شما ایستاده‌ام و افتخار می‌کنم که با شما عکس یادگاری دارم. من از همه به خصوص مربی و خانواده عزیزم تشکر می‌کنم که تمام سختی‌های من را تحمل کردند و به من انگیزه دادند تا بتوانم در این مسابقات شرکت کنم. از تمام کسانی هم که این مسابقات را برگزار کردند تشکر می‌کنم چرا که باعث شدند کسانی که آرزو داشتند به آرزوی خود برسند.