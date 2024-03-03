خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: از هفتم اسفند بارندگی‌هایی در جنوب و شرق کشور آغاز شد که در سیستان و بلوچستان منجر به سرریز شدن سدها و بروز سیلاب شد.

سیلاب راه ارتباطی ۴۰ روستا و ۱۳ محور ارتباطی در جنوب استان را مسدود کرد.

بلافاصله پس از سیلاب ۵۰ گشت راهداری در قالب ۳۴۰ نیروی راهدار و ۱۵۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین، برای خدمت رسانی به مناطق سیل زده اعزام شدند.

در پی وقوع این سیل، روز شنبه ۱۲ اسفند رئیس‌جمهور، وزیر کشور را مأمور کرد به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده و ضمن سرکشی به مناطق سیل‌زده و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های امدادرسان، جهت تسریع در امدادرسانی دستورات لازم را صادر کند.

در پی این دستور وزیر کشور بعدازظهر ۱۲ اسفند وارد سیستان و بلوچستان شد و ضمن اطلاع از وضعیت سیل و سیل زدگان به مسؤولان استانی گفت وگو کرد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز روز شنبه ۱۲ اسفند به سیستان و بلوچستان سفر کرده و ضمن بازدید هوایی از شرایط سیل زدگان مطلع شد.

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تلاش برای بازسازی سریع واحدهای خسارت‌دیده از سیل / تخریب ۳۰۰ واحد مسکونی

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان واحدهای خسارت دیده از سیل در جنوب سیستان و بلوچستان ساخته شود.

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان چابهار گفت: بنیاد مسکن تجربیات فراوانی در بازسازی دارد و همزمان با وقوع سیل اقدام به برآورد خسارات کرده است.



تخریب ۳۰۰ واحد مسکونی

مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به مشارکت فعال ماشین آلات عمرانی بنیاد مسکن استان در ساعات اولیه وقوع سیل و امدادرسانی به مناطق خسارت دیده از بارندگی در چابهار، دشتیاری، نیکشهر و قصرقند گفت: تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن در مناطق سیل‌زده حضور دارند. ۳۰۰ واحد مسکونی تخریب شده و ۱۵۰۰ واحد مسکونی نیز نیازمند تعمیر است.‌

‌توزیع ۸ هزار بسته غذایی در مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور گفت: هشت هزار بسته غذایی در چند روز اخیر در مناطق درگیر سیلاب سیستان و بلوچستان توزیع شد و تا امشب ۱۰ هزار بسته دیگر به منطقه ارسال می‌شود.

یعقوب سلیمانی در حاشیه بازدید از مناطق درگیر سیلاب جنوب سیستان و بلوچستان گفت: ۱۰۰ دستگاه ماشین آلات به صورت زمینی در حال خدمات رسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان هستند و از روز گذشته نیز ۲ بالگرد برای خدمات رسانی فعال شده است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه خدمات رسانی به مردم درگیر سیل سیستان و بلوچستان به بهترین نحو و بدون هیچ مشکلی در حال انجام است، افزود: ۱۵ سوتی پرواز از روز گذشته تاکنون برای ارسال بسته‌های غذایی و خدمات مورد نیاز در مناطق سخت گذر این استان انجام شده است.

پیگیری بازسازی راه‌های ارتباطی منطقه سیل زده از اولویت‌ها

احمد وحیدی به همراه هیئت همراه و استاندار سیستان و بلوچستان، صبح امروز یک شنبه در میان اهالی روستای «سند بهرام» از توابع بخش مرکزی شهرستان دشتیاری حضور یافت و ضمن گفتگوی صمیمانه با اهالی این روستا، از نزدیک مشکلات مطرح شده را بررسی و دستورات لازم را ارائه کرد.

وی در این دیدار گفت: پیگیری بازسازی راه‌های ارتباطی از مسائل اصلی دولت در مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان خواهد بود و پل مورد درخواست مردم این منطقه نیز باید احداث شود.

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باران‌های سیل‌آسا به قلعه تاریخی حیدرآباد خاش خسارت زد

معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان از وارد آمدن خسارت به قلعه حیدرآباد خاش خبر داد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان ادامه داد: طی روزهای اخیر بارندگی‌های سیل‌آسا باعث تخریب زیادی به زیرساخت‌های استان شده که قلعه حیدرآباد در شهرستان خاش نیز جزو این لیست قرار دارد و بر اثر باران دچار خسارات زیادی شده است.

وی ادامه داد: این قلعه، در ناحیه اندود کاهگل فضای بیرونی در جبهه غربی و جنوبی و ناودان‌های میان‌سرا دچار آسیب و خسارت جدی شده که به دلیل مسدود شدن راه‌ها و عدم دسترسی مخابراتی در برخی نقاط دیگر هنوز اطلاعات دقیقی از سایر شهرستان‌ها گزارش نشده است.

خسارت ۳۰۰ میلیارد ریالی بارندگی‌های اخیر به راه‌های شمال استان

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از خسارت ۳۰۰ میلیارد ریالی به راه‌های تحت پوشش این اداره کل در اثر بارش‌های هفته گذشته خبر داد.

ایوب کرد افزود: براثر بارش‌های هفته گذشته وجاری شدن سیلاب ۳۰۰ میلیارد ریال به راه‌های حوزه استحفاظی این اداره کل خسارت وارد شده است.



وی ادامه داد: همزمان با هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان ۱۸ اکیپ راهداری با ۲۰۰ نفر نیروی راهداری در محورهای مواصلاتی تحت پوشش این اداره کل برای سفر ایمن کاربران جاده‌ای مستقر شدند ولی شدت بارش‌ها به حدی بود که به ابنیه فنی راه‌ها، محورهای مواصلاتی و محورهای روستایی تحت پوشش خسارت وارد کرد.

کرد گفت: بر اثر بارندگی، ریزش کوه در محور گلشن به سراوان سبب مسدود شدن این محور شده بود که با تلاش شبانه روزی راهداران، علاوه بر بازگشایی این محور، به بیش از ۲۰ خودرو گرفتار در سیلاب این منطقه امداد رسانی شد و جان چهار نفر نیز که خودروهایشان در سیلاب گیر افتاده بود نجات پیدا کردند.

وزیر کشور: کمک رسانی‌ها از ابتدای سیل سیستان و بلوچستان آغاز شده است

وزیر کشور، گفت: برخلاف برخی اظهار نظرها، از ابتدای سیل در سیستان و بلوچستان کمک رسانی‌ها آغاز شد.

احمد وحیدی شامگاه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان که در چابهار با حضور اعضا و برخی از مسؤولان مرتبط کشوری برگزار شد، افزود: سیستم کمک رسانی در کشور بسیار عالی است و به شکل سیستماتیک خودجوش فعالیت خود را آغاز می‌کند، به طور نمونه در کنار حوزه مدیریت بحران، تیم استانداری و فرمانداری‌ها شاهد حضور میدانی و جهادی جمعیت هلال احمر، دستگاه‌های خدمات رسان، نیروهای سپاه، ارتش و مرزبانی در مناطق سیل زده این استان بوده‌ایم که بلافاصله وارد میدان شده و هم اکنون نیز مشغول به فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: اگرچه در ایام سیل در بلوچستان، برخی تلاش کردند، بگویند مسؤولان حواسشان به مردم در جنوب سیستان و بلوچستان نیست که این یک ذهنیت اشتباه بود، چرا که از همان ابتدا تمام هم و غم مسؤولان و متولیان امر کمک رسانی و امدادرسانی به سیل زدگان بود و این موضوع به وضوح در منطقه قابل لمس است.

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امدادرسانی به ۴۵۷۸ نفر در سیل و آبگرفتگی سیستان و بلوچستان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان از امدادرسانی به ۴ هزار و ۵۷۸ نفر در سیل و آبگرفتگی جنوب استان خبر داد.

سیدمحمدمهدی سجادی با اشاره ادامه روند امدادرسانی در آب گرفتگی جنوب استان گفت: بر اثر بارش‌های شدید باران در جنوب سیستان و بلوچستان و آسیب دیدن برخی شهرستان‌ها، ۵۱۶ نیروی عملیاتی در قالب ۹۱ تیم به مناطق حادثه دیده نیکشهر، کنارک و چابهار اعزام شدند و ضمن ارزیابی روستای‌های تحت تأثیر، خانه‌ها را از آب تخلیه و اقدام به توزیع اقلام امدادی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان افزود: تا صبح امروز نجاتگران هلال احمر برای هزار و ۴۰۰ نفر اسکان اضطراری انجام داده‌اند.

وی با اشاره به ادامه عملیات امدادرسانی به مردم این مناطق خاطر نشان کرد: هزار و ۶۳۴ تخته پت و،۸۵۴ تخته موکت، ۷۶۷ بسته غذایی ۷۲ ساعته، میان خانواده‌های تحت تأثیر توزیع شده است.

خسارت سنگین بارندگی‌های اخیر به بخش کشاورزی جنوب سیستان وبلوچستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، گفت: بارندگی‌های اخیر خسارات سنگینی به بخش کشاورزی جنوب استان وارد کرد.

سید محمد رضا سیدحسینی شامگاه شنبه در نشست ستاد بحران سیستان و بلوچستان که با حضور وزیر کشور، رئیس ستاد بحران کشور، استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در چابهار برگزار شد، میزان خسارت واحدهای تولیدی، زیرساخت‌های بخش کشاورزی، باغات و مزارع زیر کشت محصولات خارج از فصل ناشی از بارندگی‌های سیل آسای چند روز گذشته در جنوب استان را سنگین ارزیابی کرد و گفت: عمده خسارات وارده به بخش کشاورزی در شهرستان‌های زرآباد، دشتیاری، چابهار، قصرقند، نیکشهر، کنارک، راسک، فنوج، سرباز، سیب و سوران و مهرستان است.

وی ادامه داد: بیشترین خسارت به ۱۸ هزار و ۹۹۳ هکتار از اراضی زراعی آبی، هزار و ۹۳۳ هکتار اراضی باغی، ۲۲۱ واحد گلخانه ،۳۰۰ واحد دامداری روستایی و عشایری ،۴۵ رأس دام سبک و سنگین، ۱۵ کلنی زنبورعسل، ۲۷۱ حلقه چاه کشاورزی ،۵۰ دستگاه ماشین آلات و ادوات کشاورزی ،۱۱۵ رشته قنات، ۱۰۴ کیلومتر جاده بین مزارع و جاده عشایری، ۶۳ کیلومتر انتقال آب با لوله و کانال ،۸۴ بندسار و سازه آبخیزداری و ۵۹ باب استخر ذخیره آب در این بارندگی سیل آسا وارد شده است.

وی در این نشست خواستار تأمین اعتبار برای تهیه فوری نهاده دامی برای دامداران، بازسازی منابع آب و خاکی و پرداخت خسارت به زارعین و باغداران آسیب دیده شد.

وزیر کشور: نیروهای امدادی در سیل سیستان و بلوچستان با تمام توان پای کار هستند

وزیر کشور با بیان اینکه نیروهای امدادی و خدمات‌رسان با تمام توان پای کار هستند، گفت: عمده مشکلات مردم در مناطق سیل زده در حوزه راه‌های ارتباطی است که بازگشایی راه‌ها در حال انجام است.

احمد وحیدی شامگاه شنبه در جریان سفر به مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگاران پیرامون سیل اخیر شهرستان‌های چابهار و دشتیاری، افزود: طی چند روز گذشته، شاهد بارش نزولات آسمانی در جنوب سیستان و بلوچستان بودیم که این بارش‌ها در برخی مناطق به ۱۰۰ تا ۱۴۵ میلیمتر می‌رسید که البته این امر موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم منطقه شد.

وی ادامه داد: برخی از روستاها در شهرستان‌های چابهار و دشتیاری دچار آبگرفتگی شدند که از ابتدای ساعات بارش، خدمت رسانی در منطقه آغاز شد.

وی ادامه داد: در روستای «سند بهرام» از توابع بخش مرکزی شهرستان دشتیاری آسیب‌هایی به محصولات کشاورزی به خصوص محصول هندوانه وارد شد.

وحیدی تصریح کرد: خوشبختانه در سیل اخیر تلفات جانی نداشتیم همچنین تخریب کامل منازل نیز صورت نگرفت اما برخی از منازل دچار آبگرفتگی شدند که خدمت رسانی به آنان نیز ادامه دارد.

وی اذعان کرد: بیشتر مشکلات مردم در مناطق سیل زده در حوزه راه‌های ارتباطی است که دستگاه‌های مسئول مشغول بازگشایی راه‌ها هستند.

اعزام بیش از ۱۵۰ تیم عملیاتی به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان

دبیر کل هلال احمر گفت: بیش از ۱۵۰ تیم عملیاتی به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان اعزام شدند.

یعقوب سلیمانی روز شنبه در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان و خدمات امدادی در حال انجام، در جمع خبرنگاران، افزود: بعد از وقوع سیل در جنوب سیستان و بلوچستان، تیم‌های امدادی هلال احمر با تمام توان در راستای ارائه خدمات به آسیب دیدگان، در منطقه حضور پیدا کردند.

وی تصریح کرد: در روزهای اخیر، بیش از ۱۵۰ تیم عملیاتی با پشتیبانی پنج استان همجوار به مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان اعزام شده‌اند.

وی اضافه کرد: ۷۰ هزار بسته‌غذایی ۱۰ روزه و ۷۲ ساعته پیش‌بینی شده که برخی از آن‌ها در بین سیل زدگان توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: ۷۵ خودروی امدادی در منطقه حضور دارد، بیش از ۱۵۰ تیم عملیاتی در منطقه در حال امدادرسانی هستند و وضعیت رو به عادی شدن است.

بازدید هوایی فرمانده نیروی زمینی سپاه از مناطق سیل‌زده

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران و استاندار سیستان و بلوچستان از مناطق سیل زده جنوب استان بازدید کردند.

سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران و محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان از مناطق سیل زده جنوب استان بازدید کرده و آخرین وضعیت سیلاب و خدمات رسانی به سیل زدگان را در این مناطق را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی: گروه‌های جهادی مجهز به مناطق سیل‌زده بیایند

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با حضور در مناطق سیل‌زده استان سیستان و بلوچستان، با نگارش یادداشتی در صفحه شخصی خود، خواستار حضور گروه‌های جهادی در روستاهای آسیب‌دیده این استان شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی صبح جمعه با حضور در مناطق سیل‌زده استان سیستان و بلوچستان و همراهی با مردم آسیب دیده از سیل اخیر، در صفحه شخصی خود با توصیف این مناطق، خواستار حضور مجهز گروه‌های جهادی شد.

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عمده خسارت‌های سیل در سیستان و بلوچستان به راه‌های ارتباطی است

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: عمده خسارت‌های سیل اخیر در سیستان و بلوچستان به جاده‌های روستایی و راه‌های ارتباطی وارد شده است.

سردار سرتیپ محمد پاکپور نیز صبح شنبه در سفر به جنوب سیستان و بلوچستان و در جریان بازدید از مناطق سیل‌زده، افزود: عمده خسارت‌ها به جاده‌های روستایی و راه‌های ارتباطی وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه خدمات رسانی امدادرسانی‌ها توسط نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در حال انجام است، افزود: در منطقه «پلان» و «پیر سهراب» سیلاب، موجب قطع راه‌های ارتباطی شده و امدادرسانی‌ها از ابتدای شروع سیلاب در این مناطق آغاز شده است.

وی اضافه کرد: در بازدیدی که امروز از مناطق سیل‌زده انجام شد، برآورد و ارزیابی خسارت‌ها انجام شده و براساس شواهد و اطلاعات و آمار، عمده مشکل و خسارت به جاده‌ها و برخی راه‌های ارتباطی وارد شده که نیروهای امدادرسانی در تلاش هستند تا هرچه سریع‌تر راه‌های ارتباطی بازگشایی شود.

اقلام و تجهیزات به مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان ارسال شد

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) سیستان و بلوچستان از ارسال اقلام و تجهیزات لازم به مناطق سیل زده جنوب استان خبر داد.

مصطفی میرحسینی صبح شنبه افزود: با توجه به بحران سیل در منطقه بلوچستان و مشکلات به وجود آمده برای مردم این مناطق، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از صبح روز چهارشنبه گذشته ارسال اقلام به مناطق سیل زده را آغاز کرده است.



وی ادامه داد: همزمان با ارسال اقلام پشتیبانی و ارسال سایر تجهیزات خدمت رسانی به مردم که ولی نعمتان ما هستند ادامه دارد.

وی بیان کرد: در بحث تأمین غذای گرم برای روستاهای سیل زده، چندین آشپزخانه توسط این ستاد فعال خواهد شد و همچنین تا کنون پنج هزار پرس غذا گرم بین سیل زدگان توزیع شده است.

۱۱ شهرستان سیستان و بلوچستان در محاصره سیل و آبگرفتگی

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر با اشاره به محاصره ۱۱ شهرستان در سیل، از آمادگی سه فروند بالگرد برای امدادرسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان خبر داد.

بابک محمودی، گفت: از روز هشتم اسفند بارندگی‌هایی در جنوب شرق کشور داشتیم که این بارندگی‌ها در سیستان و بلوچستان از به تدریج افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

وی در ادامه بیان کرد: امروز ۱۱ اسفند ماه، چهار منطقه اصلی در شهرستان‌های چابهار دچار آبگرفتگی بوده و در ۱۱ شهرستان خاش، سیب و سوران، فنوج، ایرانشهر، میرجاوه، نیکشهر، دلگان، چابهار، سراوان، زاهدان، نیمروز، سرباز، کنارک و مهرستان نیازمند دریافت خدمات امدادی شدند.

وی با اشاره به اینکه هنوز برخی خانوارهای گرفتار در سیلاب وجود دارند که امکان دسترسی و امدادرسانی به آنها وجود ندارد، ادامه داد: از این تعداد به ۲۷۰ خانوار اسکان اضطراری داده شده است.

وی گفت: بین متاثرین از سیل و آبگرفتگی هزار و۲۰۰ تخته موکت و دو هزار تخته پتو، پنج تن نایلون، ۲۵۰ شعله چراغ والور توزیع و شش هزار بسته غذایی هم آماده تحویل به مردم سیل زده است.

وی اضافه کرد: در چابهار آبگرفتگی‌های زیادی وجود دارد و به همین دلیل دو فروند بالگرد فراخوان شده اما هنوز شرایط پروازی مهیای آغاز عملیات امدادرسانی هوایی نیست.

امدادرسانی به ١١٠٠ خانوار به دلیل سیل در سیستان و بلوچستان

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور از امدادرسانی به ١١٠٠ خانوار به دلیل سیل در سیستان و بلوچستان خبر داد.

رودخانه فراه رود افغانستان طغیان کرد

۱۳ مسیر ارتباطی جنوب سیستان و بلوچستان مسدود شد

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: بارندگی‌های شدید و طغیان رودخانه‌ها سبب بسته شدن ۱۳ مسیر ارتباطی در جنوب این استان شد.

مجید محبی با اشاره به مسدود شدن ۱۳ راه ارتباطی در جنوب سیستان و بلوچستان بر اثر سیلاب اظهار کرد: بیشتر این مسیرها در شهرستان‌های سراوان، مهرستان، گلشن، چابهار و قصرقند واقع شده است و با توجه به تداوم بارندگی احتمال افزایش مسیرهای بسته شده وجود دارد.

وی ادامه داد: با توجه به تداوم بارندگی‌ها به منظور پیشگیری از هر گونه خطرات احتمالی تدابیر لازم برای اسکان اضطراری ساکنان پایین دست سدهای زیردان، پیرشهراب، پیشین و پلان اندیشیده شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: همچنین با توجه به برودت هوا در استان شهروندان از سفرهای غیرضروری، فعالیت کوهنوردی، اسکان و تردد در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

انسداد راه ارتباطی ۴۰ روستا و۱۳ محور در جنوب سیستان و بلوچستان

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان، گفت: سیلاب راه ارتباطی ۴۰ روستا و ۱۳ محور ارتباطی در جنوب استان را مسدود کرد.

شهرام مبارکی از مسدود شدن ۱۳ محور اصلی، فرعی و روستایی در جنوب استان خبر داد و افزود: براثر بارندگی‌های اخیر، شاهد سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های محلی در جنوب استان بودیم که این موضوع تا این لحظه باعث مسدود شدن محورهای اصلی دلگان _ ایرانشهر، دلگان_ذهکلوت، محورهای فرعی قصرقند_نیکشهر، قصرقند_ جکیگور، نیکشهر_ بنت، اسپکه_چانف، اسپکه_مسکوتان، فنوج_اسپکه، فنوج_کتیج_رمشک و ایرانشهر_ مهرستان، ایرانشهر خیرآباد، فنوج بنت و محور روستایی چاهان_ زرآباد شده است.

وی با اشاره به آماده باش کامل ۵۰ گشت راهداری در قالب ۳۴۰ نیروی راهدار و ۱۵۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین، اظهار کرد: با تلاش نیروهای راهداری عملیات بازگشایی محورهای مسدود شده در حال انجام است.

انسداد راه ارتباطی ۴۰ روستا در جنوب استان

مبارکی در خبری دیگر گفت: پس از بارندگی و سیلاب اخیر که منجر به طغیان رودخانه فصلی کاجو در شهرستان قصرقند شده، راه ارتباطی بیش از ۴۰ روستای این شهرستان مسدود شده که با تلاش امدادگران و راهداران، این محورها در حال بازگشایی اند.

این مقام مسؤول از اعزام راهداران به این محورها برای بازگشایی خبر دادو اضافه کرد: در حال حاضر راهداران مشغول پاکسازی پل‌ها، آبنماها و ریزش‌برداری کامل محورهای روستایی با هدف ایجاد ارتباط ایمن و پایدار برای راه‌های مسدود شده هستند.

وی خاطرنشان کرد: هم استانی‌های عزیز می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌های جنوب استان مطلع شوند.

بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران میرجاوه، در پی باران ۷ اسفند در این شهرستان، مدارس شیفت عصر در تمامی مقاطع تعطیل و غیر حضوری شده است.

مدارس شهرستان‌های فنوج، سرباز، قصرقند، خاش و دلگا ن، راسک هم از ابتدای صبح امروز بنا بر اعلام ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها و در پی برودت هوا و بارش باران، غیر حضوری اعلام شده بود.

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