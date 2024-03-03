حسین یاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این ۹ پروژه شامل بند گل‌شهر گلپایگان، رحمت‌آباد خوانسار، یک سازه کنترل سیلاب و ۲ پخش سیلاب در بهارستان، ۲ بند در فریدونشهر، گنجگان سمیرم و آبخوان کاشان است که در هفته منابع طبیعی افتتاح می‌شود.

به گفته وی چهار پروژه بیولوژیک آبخیزداری نیز در راستای طرح کاشت یک میلیارد درخت در سطح یک‌هزار هکتار از حوضه‌های استان در سال جاری اجرا شده که بارندگی‌های اخیر بر این پروژه‌ها اثر مطلوبی داشته است.

۱۳ درصد اعتبارات ملی برای طرح‌های آبخیزداری اصفهان محقق شد

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی اصفهان با بیان اینکه اعتبارات ملی مصوب برای پروژه‌های آبخیزداری استان در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: متأسفانه تاکنون سابقه نداشته که ماه پایانی سال باشیم و فقط حدود ۱۳ درصد از اعتبارات ما تحقق پیدا کرده باشد؛ به بیان دیگر از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب ۶.۳ میلیارد تومان اعتبار آن‌هم به صورت اسناد به منابع طبیعی استان ابلاغ شده است.

یاری خاطرنشان کرد: با وجود این، امسال برای تعداد ۱۱ پروژه ملی قرار داد به مبلغ حدود ۲۴ میلیارد تومان منعقد کردیم و سه طرح مطالعاتی در سطح ۱۷۳ هزار هکتار در شهرستان‌های کوهپایه، هرند و چادگان (رُزوه) به مبلغ حدود ۱.۳ میلیارد در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه از محل اعتبارات استانی هشت پروژه آبخیزداری اجرایی و چهار طرح مطالعاتی در سطح ۱۴۴ هزار هکتار با اعتبار ۱.۶ میلیارد انجام شده است، اضافه کرد: ۱۵ پروژه آبخیزداری دیگر با مبلغ ۱۰ میلیارد تومان با اسناد و مدارک آماده بارگذاری است و امسال در سطح ۳۱۷ هزار هکتار طرح مطالعاتی در حوضه‌های آبخیز در دستور کار داریم.