به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور گفت: با توجه به اهمیت پیش‌بینی آب و هوا و موضوع تغییر اقلیم که آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متعددی به دنبال دارد، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور آماده است تا از پایان‌نامه‌های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری با موضوعات هواشناسی حمایت کند.

رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور در ادامه تشریح نمود: پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت هواشناسی، رادارهای هواشناسی، مدل‌های عددی، کاربرد هوش مصنوعی در هواشناسی، آلودگی هوا و موضوعاتی از این دست، از مواردی هستند که در نظر داریم در این پژوهشگاه حمایت کنیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با همکاری بین دو مجموعه پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور و معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بتوانیم از ظرفیت علمی استادان، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور در این حوزه بهره‌مند شویم.