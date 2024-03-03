به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم خاکی خبر داد: دومین دوره مهارت‌سنجی متقاضیان دریافت کارت شناسایی صنایع دستی در رشته گلیم بافی با حضور بیش از ۵۵ نفر از متقاضیان برگزار و از این تعداد ۴۶ نفر تأیید مهارت شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز افزود: مراحل اعطای کارت شناسایی پذیرفته شدگان پس از بازدیدهای پسینی در واحد تولیدی طی و کارت شناسایی زیر نظر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صادر می‌شود.

خاکی بیان کرد: صنعتگران دارای کارت شناسایی می‌توانند از مزایایی همچون درخواست تسهیلات کم‌بهره تولید صنایع‌دستی و حضور در نمایشگاه‌های مختلف بهره‌مند شوند و نسبت به گسترش فعالیت تولیدی خود اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه هنرمندان بسیاری در رشته گلیم بافی در استان البرز فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: استان البرز به واسطه مهاجرپذیری دارای هنرمندان بسیاری در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از جمله گلیم است.