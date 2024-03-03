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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۵۶

مدیرکل میراث فرهنگی البرز خبر داد؛

تأیید ۴۶ نفر در دومین دوره مهارت‌سنجی گلیم‌بافی در البرز

تأیید ۴۶ نفر در دومین دوره مهارت‌سنجی گلیم‌بافی در البرز

کرج- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز از پذیرفته شدن ۴۶ نفر از هنرآموزان رشته گلیم بافی در دومین دوره مهارت سنجی این رشته برای دریافت کارت شناسایی صنایع دستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم خاکی خبر داد: دومین دوره مهارت‌سنجی متقاضیان دریافت کارت شناسایی صنایع دستی در رشته گلیم بافی با حضور بیش از ۵۵ نفر از متقاضیان برگزار و از این تعداد ۴۶ نفر تأیید مهارت شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز افزود: مراحل اعطای کارت شناسایی پذیرفته شدگان پس از بازدیدهای پسینی در واحد تولیدی طی و کارت شناسایی زیر نظر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صادر می‌شود.

خاکی بیان کرد: صنعتگران دارای کارت شناسایی می‌توانند از مزایایی همچون درخواست تسهیلات کم‌بهره تولید صنایع‌دستی و حضور در نمایشگاه‌های مختلف بهره‌مند شوند و نسبت به گسترش فعالیت تولیدی خود اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه هنرمندان بسیاری در رشته گلیم بافی در استان البرز فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: استان البرز به واسطه مهاجرپذیری دارای هنرمندان بسیاری در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از جمله گلیم است.

کد مطلب 6044941

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