نسخه اصلاح شده «ناخدا خورشید» را در موزه سینما تماشا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینما، مجموعه فرهنگی تاریخی موزه سینما فیلم «ناخدا خورشید» را که توسط فیلمخانه ملی ایران اصلاح و مرمت شده است، نمایش می دهد.

این فیلم روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۶ برای علاقه‌مندان سینما در سالن فردوس روی پرده می رود و بعد از نمایش فیلم نشستی با حضور هارون یشایایی تهیه کننده «ناخداخورشید» و سعید قطبی زاده نویسنده و منتقد سینما پیرامون سینمای تقوایی و فیلم «ناخدا خورشید» برگزار می شود.

«ناخدا خورشید» داستان ناخدای یک لنج بارکش را در جنوب ایران را روایت می‌کند که گروهی شرور می‌خواهند او را وادار کنند تا آن‌ها را به آن سوی آب‌ها ببرد؛ حادثه‌ای که مسیر زندگی ناخدا را عوض می‌کند.

این فیلم سینمایی توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای داریوش ارجمند و لوح زرین بهترین بازیگر نقش دوم مرد را برای سعید پورصمیمی در پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر به‌دست آورد.

همچنین ناصر تقوایی جایزه یوزپلنگ برنزی چهل و یکمین دوره جشنواره بین المللی لوکارنو را برای این فیلم دریافت کرد.

در این فیلم بازیگرانی همچون داریوش ارجمند، سعید پورصمیمی، فتحعلی اویسی، علی نصیریان، پروانه معصومی نقش آفرینی کرده اند.