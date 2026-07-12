به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، ۲ مستند کمتر دیدهشده از زندهیاد ناصر تقوایی، پس از اصلاح و مرمت توسط فیلمخانه ملی ایران، برای نخستینبار روی پرده سینما میروند. این آثار که از نخستین تجربههای مستندسازی تقوایی به شمار میآیند، در چهلوهشتمین نشست «شبهای مستند» موزه سینمای ایران و با همکاری فیلمخانه ملی ایران، انجمن صنفی تهیهکنندگان سینمای مستند و موزه سینما، در سالن فردوس موزه سینمای ایران،به نمایش گذاشته خواهد شد.
در چهلوهشتمین نشست شبهای مستند موزه سینما، به مناسبت سالروز تولد زندهیاد ناصر تقوایی، ۲ فیلم مستند «تاکسیمتر» (درباره راه افتادن سیستم تاکسیمتر در تاکسیهای تهران) و «نانخورهای بیسوادی» (درباره حضور عریضهنویسهای اطراف اداره پست تهران) ساخته شده در سال ۱۳۴۶ برای تلویزیون ملی ایران، دوشنبه ۲۲ تیر ساعت ۱۸ در سالن فردوس موزه سینمای ایران نمایش داده میشود.
اسکن این 2 فیلم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و از نخستین تجربههای مستندسازی ناصر تقوایی است که توسط فیلمخانه ملی ایران اصلاح و مرمت شده و با همکاری انجمن صنفی تهیهکنندگان سینمای مستند و همراهی فیلمخانه ملی ایران برای اولین بار روی پرده سالن سینما فردوس نمایش داده میشود.
در چهل و هشتمین نشست شبهای مستند، پیروز کلانتری پژوهشگر و مستندساز پیشکسوت درباره فیلم گفتگو خواهد کرد.
همچنین، در ادامه برنامه «کلاسیکهای کانون» کانون کارگردانان سینمای ایران، سهشنبه ۲۳ تیر ساعت ۱۷ نخستین نمایش نسخه مرمتشده فیلم «کاغذ بی خط» به کارگردانی ناصر تقوایی، در موزه سینمای ایران برگزار خواهد شد.
در این مراسم، فیلم «کاغذ بی خط» اثر ماندگار ناصر تقوایی که به همت فیلمخانه ملی ایران مرمت شده است، با حضور سعید قطبی زاده نویسنده و منتقد سینما تحلیل و بررسی خواهد شد و ابعاد مختلف نگاه سینمایی، روایتپردازی و جایگاه این اثر در کارنامه هنری ناصر تقوایی واکاوی میشود.
نسخه مرمت شده «کاغذ بی خط» پیش از این در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر نمایش داده شد و این اولین نمایش نسخه مرمت شده برای عموم مخاطبان است.
خسرو شکیبایی، هدیه تهرانی، جمیله شیخی، نیکو خردمند و جمشید مشایخی از بازیگران این اثر سینمایی هستند.
موزه سینمای ایران و کانون کارگردانان سینمای ایران با برگزاری مجموعه برنامه «کلاسیکهای کانون»، به مرور آثار و میراث ماندگار کارگردانان برجسته ایرانی میپردازند و در این برنامه نیز بر نقش و جایگاه ممتاز ناصر تقوایی در سینمای ایران تأکید خواهد شد.طراحی پوستر این برنامه را بهزاد خورشیدی بر عهده داشته است.
ورود و تماشای فیلمها برای عموم علاقهمندان رایگان است.
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