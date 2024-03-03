فرزین رضازاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز یک دستگاه مینی بوس سرویس مدارس در ارومیه دچار سانحه رانندگی شده و با یک خودروی سواری تصادف کرد که به دنبال این تصادف، ۱۷ نفر از دانش آموزان دچار آسیب دیدگی سطحی شدند.

وی ادامه داد: بهدنبال این سانحه، تمامی دانش‌آموزان و مصدومین به یکی از بیمارستان‌های ارومیه منتقل شده و عملیات مداوای آن‌ها انجام شد.

رضازاده گفت: با توجه به عدم بروز حادثه جدی برای دانش‌آموزان، هم اکنون حال عمومی این افراد مساعد بوده و تا ساعتی دیگر از بیمارستان ترخیص و به آغوش خانواده باز خواهند گشتند.