به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به نقش گاز مایع (LPG) در تأمین انرژی بخش‌های خانگی، صنعتی و خدماتی بخصوص در شرایط بحرانی فعلی، محدودیت‌های فصلی و افزایش تقاضا، به‌ویژه در دوره‌های سرد سال، و اهمیت ایمنی در زنجیره تأمین و توزیع این فرآورده مسئولیت سازمان ملی استاندارد درخصوص نظارت عالیه بر کیفیت و انطباق سیلندرهای گاز مایع و تاسیسات سیلندر پرکنی با الزامات استانداردهای ملی را مضائف کرده است.

مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی ادامه داد در این راستا، کنترل کیفیت سیلندرها در مراحل تولید، آزمون‌های فنی، بازرسی‌های دوره‌ای، ارزیابی وضعیت ظاهری و عملکردی و همچنین نظارت بر توزیع و عرضه سیلندرهای استاندارد، نقش مؤثری در کاهش خطرات ناشی از نشت گاز، خوردگی، فرسودگی و نقص تجهیزات ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد: همچنین نظارت بر کیفیت شیرآلات و اتصالات، اطمینان از رعایت الزامات فنی در فرآیند شارژ و جلوگیری از عرضه و استفاده از سیلندرهای معیوب، فرسوده یا فاقد شرایط ایمنی، از جمله محورهای مهم در مدیریت ایمنی زنجیره توزیع گاز مایع است.

بذری خاطر نشان کرد تحقق این اهداف مستلزم همکاری و هماهنگی مستمر میان سازمان ملی استاندارد ایران، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تولیدکنندگان، شرکت‌های توزیع گاز مایع و تشکل‌های تخصصی این صنعت و شرکتهای بازرسی تاییدصلاحیت شده است.

بذری بیان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران با تقویت نظام نظارت، بازرسی و ارزیابی انطباق و تأکید بر رعایت الزامات استاندارد در تمامی مراحل تولید تا مصرف، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تجهیزات، افزایش ایمنی مصرف‌کنندگان و صیانت از سرمایه‌های ملی ایفا می‌کند.