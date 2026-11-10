به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت از اتهامات مطرح شده علیه هوانگ شگفت‌زده شده است. هوانگ یکی از نزدیک‌ترین متحدان ترامپ در سیلیکون‌ولی به شمار می‌رود. ترامپ همچنین اظهار کرد با مدیرعامل انویدیا صحبت کرده و هوانگ به او گفته است که اصلا نمی‌دانسته این زن جاسوس بوده است.

علاوه بر آن ترامپ در این‌باره گفت:می‌دانم اف‌بی‌آی در حال بررسی این موضوع است. فکر می‌کنم او از این ماجرا سربلند بیرون خواهد آمد.

در این میان ارزش سهام انویدیا روز دوشنبه بیش از چهار درصد کاهش یافت. این افت پس از آن اتفاق افتاد که هیئت‌مدیره انویدیا تحقیقاتی داخلی را آغاز کرد تا مشخص شود آیا هوانگ هدف یک عملیات اطلاعاتی خارجی قرار گرفته است یا خیر.

این تحقیقات که روز یکشنبه اعلام شد، آینده هوانگ ۶۳ ساله را در کانون توجه قرار داده است، به‌ویژه با توجه به اینکه انویدیا در حال حاضر ارزشمندترین شرکت تولیدکننده تراشه در جهان محسوب می‌شود و هوانگ نیز یکی از برجسته‌ترین چهره‌ها و فروشندگان صنعت هوش مصنوعی به شمار می‌رود.

هوانگ در پیامی خطاب به کارکنان انویدیا اعتراف کرد که به همسرش خیانت کرده است، اما جزئیاتی درباره این رابطه ارائه نداد.

هوانگ در سراسر جهان، به‌خصوص در آسیا، از محبوبیتی در حد ستاره‌های موسیقی برخوردار است. او معمولا بدون تشریفات در میان طرفدارانش حضور پیدا می‌کند، با آن‌ها عکس سلفی می‌گیرد و برایشان امضا می‌کند.

بر اساس داده‌های شرکت LSEG، هوانگ با در اختیار داشتن حدود ۳.۶ درصد از سهام انویدیا، پنجمین سهام‌دار بزرگ این شرکت است. او همچنین از طریق ساختار مدیریتی غیرمتمرکز و کم‌لایه‌ای که در آن ده‌ها مدیر اجرایی مستقیما به او گزارش می‌دهند، کنترل بسیار زیادی بر شرکت دارد.

با این حال، برخلاف شرکت‌هایی مانند متا متعلق به مارک زاکربرگ یا اسپیس‌ایکس متعلق به ایلان ماسک، انویدیا از ساختار سهام دوگانه برخوردار نیست. چنین ساختاری این امکان را فراهم می کرد تا به هوانگ، به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران شرکت، قدرت رأی‌دهی اکثریت بدهد.

روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داده است که ترامپ در جریان رابطه هوانگ با این زن و همچنین انتقال اطلاعات او به دولت چین قرار گرفته بود، اما رئیس‌جمهور تصمیم گرفت در این زمینه اقدامی نکند.

گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در پاسخ به خبرنگاران در پکن گفت: روایت موسوم به جاسوس چینی، صرفا اتهامی بی‌اساس، افترا و تلاشی برای تخریب وجهه افراد است.

رابطه نزدیک هوانگ با ترامپ همزمان با چندین تحول مثبت در سیاست‌های دولت آمریکا به نفع انویدیا بوده است. ترامپ نیز بارها از هوانگ تمجید کرده و در ماه اکتبر بالاترین نشان ملی آمریکا در حوزه دستاوردهای علمی را به او اعطا کرده است. در همان روزی که ترامپ از هوانگ تقدیر کرد، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد طی تابستان ۱.۶ میلیون دلار سهام انویدیا را خریده و سهام این شرکت به ارزش حداکثر یک میلیون دلار را نیز فروخته است.