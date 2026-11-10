به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ عبدالرضا جودکی اظهار کرد: در اجرای مرحله سی‌ویکم طرح آرامش در شهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی موفق شدند بیش از ۴۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر را در سطح استان مرکزی کشف و ضبط کنند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۴۰ نفر از افراد مرتبط با جرائم حوزه مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی ادامه داد: همچنین بیش از ۱۶۰ نفر از معتادان عادی و متجاهر شناسایی و برای طی مراحل درمان و ترک اعتیاد به مراکز و کمپ‌های ترک اعتیاد سطح استان منتقل شدند.

سرهنگ جودکی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر تصریح کرد: در این عملیات ۱۹ دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان توقیف و به پارکینگ منتقل شد و پنج دستگاه موتورسیکلت نیز از خرده‌فروشان مواد مخدر ضبط شد.

وی گفت: مقابله قاطع با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و این روند با تلاش مستمر مأموران و مشارکت و همراهی شهروندان ادامه خواهد یافت.