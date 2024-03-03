به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، در این دیدار که «مروان محمد» عضو کنفدراسیون هندبال آسیا، علیرضا پاکدل رییس فدراسیون هندبال، علی اکبر خوشنویس دبیر فدراسیون و میترا نوری رییس کمیته توسعه هندبال آسیا حضور داشتند، محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی المپیک ضمن خیر مقدم به نائب رییس جهانی هندبال ابراز داشت: اهدای میزبانی رقابت‌های هندبال نوجوانان آسیا به کشورمان بیانگر اعتماد شما به هندبال ایران و میزبانی خوبمان است و امیدواریم این حمایت‌ها همچنان از فدراسیون هندبال ایران وجود داشته باشد.

وی افزود: علیرضا پاکدل از مدیران زحمتکش و خستگی ناپذیر ورزشی کشورمان است که انصافا در این مدت زحمات بسیاری برای رشد و توسعه این رشته المپیکی کشیده و همواره مورد حمایت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بوده و امیدواریم کشورهای حاضر در این رقابت‌ها، ضمن برگزاری مسابقات خوب و مهیج، با خاطره ای خوش ایران را ترک کنند.

در ادامه بدرالذیاب ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از هندبال ابراز داشت: اعطای میزبانی رقابت‌های نوجوانان آسیا به کشور شما خود مهر تاییدی است بر حمایت فدراسیون جهانی از هندبال ایران چرا که از زمان حضور آقای پاکدل هندبال ایران رشد غیر قابل کتمانی در عرصه بین المللی داشته است و از طرفی ارتباط صمیمانه و حمایت آمیز دو طرفه ای بین هندبال ایران و فدراسیون جهانی وجود دارد و همین تلاش‌های خستگی ناپذیر ایشان ما را بر آن داشت تا میزبانی دهمین دوره نوجوانان پسر آسیا را به ایران بدهیم و باز هم در آینده میزبانی های دیگری به ایران خواهیم داد چرا که شاهدیم هندبال شما در تمامی عرصه ها حضور دارد و در حال رشد است.

نائب رییس فدراسیون جهانی هندبال تصریح کرد: تلاش‌های هندبال ایران در عرصه بین المللی ما را برای ادامه حمایت‌های ما از ایران دلگرم تر می کند بخصوص که هندبال شما در این مدت برنامه‌ریزی مطلوبی داشته و از پتانسیل خوبی هم برخوردار است و مطمئنیم که شاهد میزبانی شایسته‌ای در ایران خواهیم بود.