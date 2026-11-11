https://mehrnews.com/x3dzvN ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۵:۲۴ کد مطلب 7007283 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۵:۲۴ حماسه حضور دلگانیها در شب ۲۵۵ دلگان- مردم شهر دلگان در شب دویست و پنجاه و پنجم از شهادت رهبر شهید تجمع برگزار کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 7007283 کپی شد مطالب مرتبط لاله گمنام دفاع مقدس در میان استقبال گرم مردم «دلگان» از مزرعه تا میدان؛ روایت خلاقیت یک خانواده دلگانی عاشق میهن عطر فاطمی در دلگان پیچید؛ نوجوانان اقامه عزا کردند اجتماع مردم دلگان در شب ۲۵۱ آغاز برداشت چای ترش از سطح ۶۵۰ هکتار مزارع دلگان برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی اجتماع مردمی
نظر شما