به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بین‌المللی متالوژی، معدن و صنایع معدنی «متال اکسپو ۲۰۲۶» در حالی سه‌شنبه در سن‌پترزبورگ گشایش یافت که ۱۲ شرکت بزرگ ایرانی در قالب غرفه یکپارچه کشورمان به نمایش توانمندی‌ها و دستاوردهای خود پرداختند.

سفیر کشورمان در مسکو در آیین افتتاحیه این رویداد بین‌المللی که با حضور مقاماتی از روسیه برگزار شد، با تبیین دستاوردها و توانمندی‌های مهندسی، صنعتی و صنایع معدنی کشورمان اظهار داشت: حضور پرقدرت و چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه، گویای توانایی‌های بالا و بی‌بدیل نیروی مهندسی و صنایع معدنی کشور است.

کاظم جلالی افزود: بخش‌هایی از صنایع ایران که به دنبال دو جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی ضرباتی را متحمل شده بودند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به بهترین وجه ممکن ترمیم، بازسازی و احیا شدند؛ بنابراین حضور فعال شرکت‌ها در این رویداد، گواه روشنی بر پویایی صنایع مهم کشور است.

سفیر ایران در روسیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم‌های یک‌جانبه اعمال‌شده از سوی آمریکا و دیگر کشورهای غربی علیه تهران و مسکو تصریح کرد: اینگونه تحولات و فشارهای بین‌المللی، ضرورت هم‌افزایی و همکاری بیش از پیش دو کشور را دوچندان کرده است.

وی افزود: در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در بالاترین سطح ممکن، در تمامی زمینه‌ها مشغول توسعه همکاری‌های راهبردی خود هستند.

افتتاح غرفه یکپارچه ملی جمهوری اسلامی ایران

غرفه یکپارچه ملی جمهوری اسلامی ایران (ایمیدرو) در نمایشگاه متالوژی ۲۰۲۶ با حضور جلالی سفیر کشورمان، میخائیل نیکولایوویچ یورین معاون وزارت صنعت و تجارت فدراسیون روسیه، محمدعلی طالبی استاندار کرمان، حسین افشاری قائم مقام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و جمعی از مدیران ارشد صنعتی و مقام‌های استان سن‌پترزبورگ افتتاح شد.

نمایندگان ۱۲ شرکت بزرگ فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی از جمله فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پارس کرمان، سنگ آهن گهرزمین، آهن و فولاد ارفع، فولاد آلیاژی ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در این نمایشگاه بین‌المللی حضور یافته‌اند.

مقامات ایرانی و روس حاضر دراین آیین ضمن بازدید از غرفه‌ شرکت‌های کشورمان،‌ در جریان آخرین دستاوردها، توانمندی‌های مهندسی و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌های ایرانی قرار گرفتند.

سفیر کشورمان در روسیه با اشاره به حضور بیش از ۸۰ نفر از مدیران ارشد صنایع ایران در این نمایشگاه تاکید کرد: حضور پرقدرت و چشمگیر شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه، گویای توانایی بالای نیروی مهندسی و صنایع معدنی کشورمان است.

وی افزود: این در حالی است که برخی از بخش‌های صنایع که به دنبال دو جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی ضرباتی متحمل شده بودند، در کوتاه‌ترین زمان و به بهترین وجه ترمیم و بازسازی شدند و حضور فعال آن‌ها در پاویون ۵۵۰ مترمربعی ایمیدرو، بیانگر راه‌اندازی مجدد و پویایی صنایع مهم کشور است.

جلالی در ادامه گفتگوهای خود با مدیران صنعتی، به وضعیت تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا و غرب علیه ایران و روسیه اشاره کرد و افزود: این‌گونه تحولات، خود همکاری بیش از پیش دو کشور را ضرورت بخشیده است؛ چرا که دو کشور در بالاترین سطح در حال همکاری در تمامی زمینه‌ها هستند و این نمایشگاه بستر مناسبی برای توسعه این روابط است.

نمایشگاه بین‌المللی متالوژی، معدن و صنایع معدنی «متال اکسپو ۲۰۲۶» جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ به کار خود پایان می‌دهد.