به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، دفتر رسانهای دولت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد: در شرایط کنونی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در نوار غزه از کمبود شدید مواد غذایی رنج میبرند و قحطی در استانهای شمالی و شهر غزه در حال شدت گرفتن است.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: این فاجعه به قیمت جان باختن کودکان تمام شده و تاکنون ۱۵ کودک فلسطینی در اثر گرسنگی و سو تغذیه شدید جان خود را از دست داده اند. همچنین بحران فقدان آب آشامیدنی جان بیش از ۷۰۰ هزار نفر از اهالی غزه را که توأمان از گرسنگی شدید رنج میبرند، در معرض خطر جدی قرار داده است.
دفتر رسانهای دولت فلسطین در نوار غزه تاکید کرد: برخی کشورها کمکهای هوایی از طریق هواپیما به غزه داشته اند، اما همه میدانند که این بهترین راه برای کمک رسانی به مردم نوار غزه نیست و از طرفی این کمکها جوابگوی نیازهای شدید و حیاتی اهالی غزه نیست. ما معتقدیم کشورهایی وجود دارند که با نیت خیر کمکهای هوایی انجام داده اند و اما کشورهایی نظیر آمریکا هم هستند که با نیتهای مخرب و شیطنت آمیز پرتابهای هوایی را انجام داده اند. ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای دیگر در واقع در جنگ علیه غزه مشارکت دارند و اشغالگران را کمکهای تسلیحاتی و ارائه چراغ سبز به ارتکاب جنایات بیشتر علیه ملت فلسطین ترغیب میکنند.
دفتر رسانهای دولت فلسطین تاکید کرد: عملیات پرتاب کمکهای هوایی و چشم پوشی از ورود این کمکها از گذرگاههای زمینی در چارچوب دور زدن راهحلهای اصلی بحران نوار غزه است. کمکهای هوایی اقداماتی نمایشی و تبلیغاتی است و فایدهای جدی برای از بین بردن بحرانهای حاکم بر غزه ندارد.
دفتر رسانهای دولت فلسطین در نوار غزه سیاست بستن گذرگاههای زمینی به روی کاروانهای کمکهای بشردوستانه، کمکهای امدادی و غذایی را جنایت جنگی دانست و تاکید کرد که این گونه اقدامات ناقض قوانین بینالمللی، حقوق بشردوستانه بینالمللی و تمامی کنوانسیونهای بینالمللی است.
گفتنی است منابع فلسطینی گزارش دادند که کمکهای ارسال شده برای مردم غزه از طریق هوایی به اندازه محموله دو کامیون هم نبوده و فقط جبنه نمایشی داشته است.
نظر شما