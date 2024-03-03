به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات استان اردبیل پس از اتمام رسمی شمارش آرا و تأیید هیأت نظارت، نتایج شمارش آرا را در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین به شرح زیر اعلام کرد:
۱- آقای «علی نیکزاد ثمرین»، ۸۳۹۸۴ رأی
۲- آقای «صدیف بدری»، ۵۳۴۴۳ رأی
۳- آقای «احد بیوته»، ۴۶۵۳۲ رأی
۴- آقای «حسین نوری»، ۲۶۹۷۱ رأی
۵- آقای «سالار شاکر چناقرد»، ۲۵۳۹۶ رأی
۶- آقای «رضا کریمی»، ۲۳۱۳۶ رأی
۷- آقای «براتعلی شوقی آبیبیگلو»، ۲۱۲۱۵ رأی
۸- آقای «عباس کریمی»، ۱۱۱۶۵ رأی
۹- آقای «سیامک یوسفی»، ۹۵۳۵ رأی
۱۰- آقای «غفور پاکنهاد»، ۷۲۴۴ رأی
۱۱- آقای «پرویز فرجی»، ۵۵۳۷ رأی
۱۲- آقای «بهلول تکلوی»، ۵۲۰۵ رأی
۱۳- آقای «عوض نخست»، ۴۶۵۸ رأی
۱۴- خانم «رقیه منافی»، ۴۳۲۶ رأی
۱۵- آقای «بخشعلی امامی خیارک»، ۴۳۱۵ رأی
۱۶- خانم «خدیجه جعفری اصل»، ۳۸۹۵ رأی
۱۷- آقای «علی بیداردل»، ۳۶۴۴ رأی
۱۸- آقای «بهرام غیبی»، ۳۴۳۸ رأی
۱۹- آقای «صادق فرهمندامین»، ۳۴۰۹ رأی
۲۰- آقای «محسن دیندار»، ۳۳۹۸ رأی
۲۱- آقای «بابک رضایی افشار»، ۲۸۴۰ رأی
۲۲- آقای «علی مهری»، ۲۳۷۲ رأی
۲۳- خانم «مریم زارع»، ۲۰۲۸ رأی
۲۴- آقای «نادر محمدیان آبیبیگلو»، ۲۰۰۱ رأی
۲۵- آقای «محمدرضا ابراهیمی»، ۱۸۸۵ رأی
۲۶- آقای «داریوش جهانی نمینی»، ۱۸۰۴ رأی
۲۷- آقای «وحید ایمانی گرمهچشمه»، ۱۴۶۶ رأی
۲۸- آقای «پرویز قدیمی هیر»، ۱۳۲۹ رأی
۲۹- آقای «وحید کشیزاده»، ۱۳۰۴ رأی
۳۰- آقای «محمد هاشمیان»، ۱۲۹۵ رأی
۳۱- آقای «میرعلی رحیمیزادتولون»، ۱۰۷۳ رأی
۳۲- خانم «سیده افسانه حسینزاده تولون»، ۱۰۴۲ رأی
۳۳- آقای «فرهاد ذیشان»، ۹۶۲ رأی
۳۴- خانم «نگین عیسیزاده»، ۸۹۲ رأی
۳۵- آقای «هاشم فتحی»، ۸۸۶ رأی
۳۶- آقای «داریوش اسکندرپور»، ۸۴۱ رأی
۳۷- آقای «احمد سیفاللهی گیلانده»، ۸۱۹ رأی
۳۸- آقای «جواد ویژه دولتآباد»، ۸۰۴ رأی
۳۹- آقای «بهنام اقبالی عموقین»، ۷۹۳ رأی
۴۰- آقای «کریم هلالی اصل»، ۷۴۴ رأی
۴۱- آقای «رستم عیسیزاده»، ۷۳۷ رأی
۴۲- آقای «ناصر سرعتی»، ۷۳۶ رأی
۴۳- آقای «یوسف بهرامی کرکرق»، ۷۳۵ رأی
۴۴- آقای «سیدعلی موسوی»، ۷۳۲ رأی
۴۵- خانم «عاطفه نوری قنبلانی»، ۷۱۵ رأی
۴۶- آقای «میثم رادفر»، ۷۱۴ رأی
۴۷- آقای «مرتضی فیضی خانکندی»، ۶۷۲ رأی
۴۸- آقای «منصور قاسمی»، ۶۶۹ رأی
۴۹- آقای «حمزه روحی»، ۶۶۴ رأی
۵۰- آقای «علی شریفی»، ۶۱۷ رأی
۵۱- آقای «منوچهر امیری»، ۶۰۶ رأی
۵۲- آقای «مهدی قهرمانی آقبلاغ»، ۵۸۰ رأی
۵۳- آقای «لطیف جهانیانی»، ۶۸ رأی دارای
۵۴- آقای «رحمت ایمانی»، ۵۲۵ رأی
۵۵- آقای «وحید قلیزاده قشلاقی»، ۵۱۳ رأی
۵۶- آقای «علی ایمانژاد»، ۴۷۲ رأی
۵۷- آقای «عمران محمدپور گنزق»، ۴۷۱ رأی
۵۸- آقای «مهران داوری»، ۴۶۹ رأی
۵۹- آقای «امناله طایران»، ۴۵۶ رأی
۶۰- آقای «عسگر مالک»، ۴۵۶ رأی
۶۱- آقای «وحید علایی»، ۴۴۲ رأی
۶۲- خانم «ملیحه شهمرادمغانلو»، ۴۳۱ رأی
۶۳- آقای «حسین پناهی»، ۴۳۰ رأی
۶۴- خانم «سودا ضربی شاهماربگلو»، ۴۰۶ رأی
۶۵- آقای «موسی منصوری مغانلو»، ۳۸۳ رأی
۶۶- آقای «حبیب محمدپور جناقرد»، ۳۷۱ رأی
۶۷- آقای «ابراهیم شرقی الیلهسر»، ۳۶۰ رأی
۶۸- آقای «عباس صادقیان»، ۳۲۳ رأی
۶۹- آقای «محمدرضا عظیمی»، ۳۱۱ رأی
۷۰- آقای «محسن نصیری نریمان»، ۳۰۶ رأی
۷۱- آقای «مهرداد پورعباسی نوشهر»، ۳۰۳ رأی
۷۲- آقای «محمدجواد فیروزی»، ۲۹۵ رأی
۷۳- آقای «رضا میریوسفی اول»، ۲۹۴ رأی
۷۴- آقای «بهمن طاهری»، ۲۸۳ رأی
۷۵- آقای «وحید فرهادی اصل»، ۲۶۱ رأی
۷۶- آقای «مهدی مددزاده»، ۲۴۷ رأی
۷۷- آقای «مهدی پذیرایی ثمرین»، ۲۴۵ رأی
۷۸- آقای «فرزاد فدای وطن»، ۲۴۰ رأی
۷۹- آقای «سلیمان بهرامزاده»، ۲۲۱ رأی
۸۰- آقای «اسداله گلیزاده خانقاهی»، ۲۰۰ رأی
۸۱- آقای «محمدتقی ایواللهی»، ۱۹۶ رأی
۸۲- آقای «مسعود فکری نوده»، ۱۹۴ رأی
۸۳- آقای «صابر رضایی مقدم»، ۱۷۸ رأی
۸۴- آقای «علی مؤذن عموقین»، ۱۷۸ رأی
۸۵- آقای «امیررضا مولایی گلین قشلاقی»، ۱۷۷ رأی
۸۶- آقای «محمدحسن علایی خرائم»، ۱۶۵ رأی
۸۷- آقای «بهنام عبدالهی آقاباقر»، ۱۶۰ رأی
۸۸- آقای «بهنام پورصادق»، ۱۵۴ رأی
۸۹- آقای «حبیب کاظمزاده جبهدار»، ۱۴۵ رأی
۹۰- آقای «حمید نقیزاده ثمرین»، ۱۴۴ رأی
۹۱- آقای «ابراهیم کریمزاده آقجهکندی»، ۱۴۰ رأی
۹۲- آقای «سجاد صادقی بقرآباد»، ۱۳۸ رأی
۹۳- آقای «مهدی خسروی مجدر»، ۱۳۳ رأی
۹۴- آقای «رضا موسویراد»، ۱۲۶ رأی
۹۵- آقای «حسین درگاهی کردکندی»، ۱۱۷ رأی
۹۶- آقای «علیرضا سمندر»، ۱۱۳ رأی
به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از انتخابات از مجموع آرای مأخوذه ۲۲۳'۱۳۹ رأی صحیح، «علی نیکزاد، صدیف بدری و احد بیوته» توانستند به بهارستان راه پیدا کنند.
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