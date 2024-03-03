به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات استان اردبیل پس از اتمام رسمی شمارش آرا و تأیید هیأت نظارت، نتایج شمارش آرا را در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین به شرح زیر اعلام کرد:

۱- آقای «علی نیکزاد ثمرین»، ۸۳۹۸۴ رأی

۲- آقای «صدیف بدری»، ۵۳۴۴۳ رأی

۳- آقای «احد بیوته»، ۴۶۵۳۲ رأی

۴- آقای «حسین نوری»، ۲۶۹۷۱ رأی

۵- آقای «سالار شاکر چناقرد»، ۲۵۳۹۶ رأی

۶- آقای «رضا کریمی»، ۲۳۱۳۶ رأی

۷- آقای «براتعلی شوقی آبی‌بیگلو»، ۲۱۲۱۵ رأی

۸- آقای «عباس کریمی»، ۱۱۱۶۵ رأی

۹- آقای «سیامک یوسفی»، ۹۵۳۵ رأی

۱۰- آقای «غفور پاکنهاد»، ۷۲۴۴ رأی

۱۱- آقای «پرویز فرجی»، ۵۵۳۷ رأی

۱۲- آقای «بهلول تکلوی»، ۵۲۰۵ رأی

۱۳- آقای «عوض نخست»، ۴۶۵۸ رأی

۱۴- خانم «رقیه منافی»، ۴۳۲۶ رأی

۱۵- آقای «بخشعلی امامی خیارک»، ۴۳۱۵ رأی

۱۶- خانم «خدیجه جعفری اصل»، ۳۸۹۵ رأی

۱۷- آقای «علی بیداردل»، ۳۶۴۴ رأی

۱۸- آقای «بهرام غیبی»، ۳۴۳۸ رأی

۱۹- آقای «صادق فرهمندامین»، ۳۴۰۹ رأی

۲۰- آقای «محسن دیندار»، ۳۳۹۸ رأی

۲۱- آقای «بابک رضایی افشار»، ۲۸۴۰ رأی

۲۲- آقای «علی مهری»، ۲۳۷۲ رأی

۲۳- خانم «مریم زارع»، ۲۰۲۸ رأی

۲۴- آقای «نادر محمدیان آبی‌بیگلو»، ۲۰۰۱ رأی

۲۵- آقای «محمدرضا ابراهیمی»، ۱۸۸۵ رأی

۲۶- آقای «داریوش جهانی نمینی»، ۱۸۰۴ رأی

۲۷- آقای «وحید ایمانی گرمه‌چشمه»، ۱۴۶۶ رأی

۲۸- آقای «پرویز قدیمی هیر»، ۱۳۲۹ رأی

۲۹- آقای «وحید کشی‎زاده»، ۱۳۰۴ رأی

۳۰- آقای «محمد هاشمیان»، ۱۲۹۵ رأی

۳۱- آقای «میرعلی رحیمی‌زادتولون»، ۱۰۷۳ رأی

۳۲- خانم «سیده افسانه حسین‌زاده تولون»، ۱۰۴۲ رأی

۳۳- آقای «فرهاد ذیشان»، ۹۶۲ رأی

۳۴- خانم «نگین عیسی‌زاده»، ۸۹۲ رأی

۳۵- آقای «هاشم فتحی»، ۸۸۶ رأی

۳۶- آقای «داریوش اسکندرپور»، ۸۴۱ رأی

۳۷- آقای «احمد سیف‌اللهی گیلانده»، ۸۱۹ رأی

۳۸- آقای «جواد ویژه دولت‌آباد»، ۸۰۴ رأی

۳۹- آقای «بهنام اقبالی عموقین»، ۷۹۳ رأی

۴۰- آقای «کریم هلالی اصل»، ۷۴۴ رأی

۴۱- آقای «رستم عیسی‎زاده»، ۷۳۷ رأی

۴۲- آقای «ناصر سرعتی»، ۷۳۶ رأی

۴۳- آقای «یوسف بهرامی کرکرق»، ۷۳۵ رأی

۴۴- آقای «سیدعلی موسوی»، ۷۳۲ رأی

۴۵- خانم «عاطفه نوری قنبلانی»، ۷۱۵ رأی

۴۶- آقای «میثم رادفر»، ۷۱۴ رأی

۴۷- آقای «مرتضی فیضی خانکندی»، ۶۷۲ رأی

۴۸- آقای «منصور قاسمی»، ۶۶۹ رأی

۴۹- آقای «حمزه روحی»، ۶۶۴ رأی

۵۰- آقای «علی شریفی»، ۶۱۷ رأی

۵۱- آقای «منوچهر امیری»، ۶۰۶ رأی

۵۲- آقای «مهدی قهرمانی آقبلاغ»، ۵۸۰ رأی

۵۳- آقای «لطیف جهانیانی»، ۶۸ رأی دارای

۵۴- آقای «رحمت ایمانی»، ۵۲۵ رأی

۵۵- آقای «وحید قلیزاده قشلاقی»، ۵۱۳ رأی

۵۶- آقای «علی ایمانژاد»، ۴۷۲ رأی

۵۷- آقای «عمران محمدپور گنزق»، ۴۷۱ رأی

۵۸- آقای «مهران داوری»، ۴۶۹ رأی

۵۹- آقای «امن‌اله طایران»، ۴۵۶ رأی

۶۰- آقای «عسگر مالک»، ۴۵۶ رأی

۶۱- آقای «وحید علایی»، ۴۴۲ رأی

۶۲- خانم «ملیحه شهمرادمغانلو»، ۴۳۱ رأی

۶۳- آقای «حسین پناهی»، ۴۳۰ رأی

۶۴- خانم «سودا ضربی شاهماربگلو»، ۴۰۶ رأی

۶۵- آقای «موسی منصوری مغانلو»، ۳۸۳ رأی

۶۶- آقای «حبیب محمدپور جناقرد»، ۳۷۱ رأی

۶۷- آقای «ابراهیم شرقی الیله‌سر»، ۳۶۰ رأی

۶۸- آقای «عباس صادقیان»، ۳۲۳ رأی

۶۹- آقای «محمدرضا عظیمی»، ۳۱۱ رأی

۷۰- آقای «محسن نصیری نریمان»، ۳۰۶ رأی

۷۱- آقای «مهرداد پورعباسی نوشهر»، ۳۰۳ رأی

۷۲- آقای «محمدجواد فیروزی»، ۲۹۵ رأی

۷۳- آقای «رضا میریوسفی اول»، ۲۹۴ رأی

۷۴- آقای «بهمن طاهری»، ۲۸۳ رأی

۷۵- آقای «وحید فرهادی اصل»، ۲۶۱ رأی

۷۶- آقای «مهدی مددزاده»، ۲۴۷ رأی

۷۷- آقای «مهدی پذیرایی ثمرین»، ۲۴۵ رأی

۷۸- آقای «فرزاد فدای وطن»، ۲۴۰ رأی

۷۹- آقای «سلیمان بهرام‌زاده»، ۲۲۱ رأی

۸۰- آقای «اسداله گلی‌زاده خانقاهی»، ۲۰۰ رأی

۸۱- آقای «محمدتقی ایواللهی»، ۱۹۶ رأی

۸۲- آقای «مسعود فکری نوده»، ۱۹۴ رأی

۸۳- آقای «صابر رضایی مقدم»، ۱۷۸ رأی

۸۴- آقای «علی مؤذن عموقین»، ۱۷۸ رأی

۸۵- آقای «امیررضا مولایی گلین قشلاقی»، ۱۷۷ رأی

۸۶- آقای «محمدحسن علایی خرائم»، ۱۶۵ رأی

۸۷- آقای «بهنام عبدالهی آقاباقر»، ۱۶۰ رأی

۸۸- آقای «بهنام پورصادق»، ۱۵۴ رأی

۸۹- آقای «حبیب کاظم‌زاده جبه‌دار»، ۱۴۵ رأی

۹۰- آقای «حمید نقی‌زاده ثمرین»، ۱۴۴ رأی

۹۱- آقای «ابراهیم کریم‌زاده آقجه‌کندی»، ۱۴۰ رأی

۹۲- آقای «سجاد صادقی بقرآباد»، ۱۳۸ رأی

۹۳- آقای «مهدی خسروی مجدر»، ۱۳۳ رأی

۹۴- آقای «رضا موسوی‌راد»، ۱۲۶ رأی

۹۵- آقای «حسین درگاهی کردکندی»، ۱۱۷ رأی

۹۶- آقای «علی‌رضا سمندر»، ۱۱۳ رأی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از انتخابات از مجموع آرای مأخوذه ۲۲۳'۱۳۹ رأی صحیح، «علی نیکزاد، صدیف بدری و احد بیوته» توانستند به بهارستان راه پیدا کنند.