به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی شامگاه یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: امیدوارم در پناه خداوند متعال و دعای خیر شما مردم بی‌نظیر، بتوانم با سربلندی جوابگوی حسن اعتماد شما خوبان باشم.

وی بیان داشت: نگاه قومیتی، حزبی و جناحی، علیا و سفلی، گرمسیر و سردسیر و این چنین واژه‌هایی در اندیشه بلند راه روشن فردا تنها یک آدرس جغرافیایی است و در این جریان علم محور، نگاه شایسته گزینی و تخصص محوری بر دیگر نگاه‌ها و معیارها، ارجحیت دارد.

بهرامی تصریح کرد: از حضور حماسی مردم و عوامل برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه بویراحمد، دنا و مارگون با همه فراز و فرودها و رقابت‌هایش به پایان رسید، گفت: قبل از هر چیز از همه مردم حوزه انتخابیه که هر کدام به سهم خود در خلق این شور و شکوه مشارکت، نقش آفرینی نمودند و در راستای سربلندی فردای وطن و بیانات مقام معظم رهبری، گام برداشتند، صمیمانه و خاضعانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

بهرامی اظهار کرد: از همه حامیان و همراهان جریان مردمی راه روشن فردا، از ابتدا تا کنون، که صبورانه، دلسوزانه و با همتی بلند، برای به ثمر نشستن درخت راه روشن فردا و توسعه و آبادانی این دیار تلاش فراوان کردند، خالصانه سپاسگزارم و همچنین به تمام کاندیدای محترم این انتخابات و حامیان این عزیزان که قطعاً اندیشه پیشرفت این خطه از سرزمینمان را داشته‌اند، خسته نباشید و خدا قوت می‌گویم.

وی افزود: جریان مردمی و علمی و عمل گرای راه روشن فردا اینک متعلق به تک تک مردم شریف و نجیب این جغرافیا است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی از جبهه اصلاح طلبان با ۷۱ هزار رأی منتخب مردم حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی شد.