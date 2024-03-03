به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین عسکرپور با بیان اینکه طبق همکاری و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفتن کد شناسه اختصاصی محصولات صنایع‌دستی تولید داخل، فراهم شده است، اظهار کرد: تولیدکنندگان، فروشندگان و تجار صنایع دستی باید بر اساس اصلاح ماده یک قانون تسهیل تکالیف مودیان از طریق مراجعه به سامانه جامع تجارت تمام محصولات و تولیدات خود را ثبت و به ازای هر محصول کد شناسه دریافت کنند تا بتوانند نسبت به صدور فاکتور الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان مالیاتی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه طبق بند ۱۴ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از شروط معافیت مالیاتی، گرفتن کد شناسه اختصاصی صنایع دستی است، تصریح کرد: تولید داخل (موضوع ماده ۱ قانون حمایت از هنرمندان، صنعتگران، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مطابق با فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیشنهاد می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.