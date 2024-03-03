به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قَالَ رَسُولُ اَللَّه صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهوآلِه «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ»
کسی که فریاد کمک خواهی از مسلمانان را بشنود و پاسخ نگوید مسلمان نیست.
در روزهای اخیر متأسفانه باخبر شدیم به دنبال بارشهای فصلی در استان سیستان و بلوچستان، سیلاب باری دیگر خسارت آفرین شد؛ به گونهای که آبگرفتگی و سیل، راههای مواصلاتی روستاها را بسته است و با این وجود مردم غیرتمند سیستان و بلوچستان با دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ایجاد شده و همراهی و کمک مسئولین در رساندن صندوقهای رأی بوسیله قایق به روستاها، در انتخابات مشارکت خوبی داشتند.
به حمد الهی مسوولان و خدمتگزاران دولت و برادران جهادی منطقه پایِ کارِ مردم هستند، لکن حضور گروههای قوی جهادی با تجهیزات لازم ضروری است.
مرکز مدیریت حوزههای علمیه ضمن ابراز همدردی با خانوادههای خسارت دیده از عموم مردم و گروههای جهادی میخواهد جهت کمک رسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نورزند تا به فضل الهی از این شرایط سخت عبور کنند.
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