به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام طرح ترافیک خبرنگاران در سال ۱۴۰۳ از امروز آغاز شد. خبرنگاران باید پس از ورود به سامانه و کلیک بر روی بخش نام و نام‌خانوادگی، وارد قسمت «خبرنگار هستم» شده و پس از آن مدارک هویتی، معرفی‌نامه، بیمه خبرنگاری و یا ۱۰ اثر خود را در این قسمت بارگذاری کنند، پس از بررسی مدارک خبرنگاری در صورت وجود نقص مدرک، یک پیامک از سامانه تهران من برای خبرنگار مربوطه ارسال خواهد شد، که با مراجعه مجدد به سامانه تهران من، تکمیل مدارک خود را انجام دهند.

اهالی رسانه فقط می‌توانند یا برای طرح ترافیک و یا کارت بلیت خبرنگاری ثبت‌نام کنند.

به افرادی که ثبت‌نام طرح ترافیک انجام داده‌اند، اما سهمیه این طرح از سوی رسانه محل فعالیت شأن به آنها تخصیص پیدا نکند، به صورت خودکار کارت بلیت خبرنگاری تعلق گرفته می‌شود.

سهمیه طرح ترافیک خبرنگاری سال جاری تا زمان پایان تخصیص سهمیه‌های سال ۱۴۰۳ اعتبار خواهد داشت.