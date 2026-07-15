به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در نشست خبری ستاد بزرگداشت هفته استان اردبیل، اظهار کرد: برنامههای امسال هفته اردبیل، رویکرد متفاوت و جامعتری خواهد داشت و اساس برگزاری مراسم و رویدادها، مردممحوری خواهد بود و ادارات و سازمانها نقش حمایتگری را ایفا خواهند کرد.
وی افزود: یکی از رویکردهای مهم هفته اردبیل ۱۴۰۵، علاوه بر مرکز استان در ۵ شهرستان اعم از پارسآباد، نمین، خلخال، مشکینشهر و گرمی هم برنامههای جامع و متوع فرهنگی و اجتماعی در راستای تقویت و انسجام هویت فرهنگی اجرا خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به شعار این هفته با عنوان اردبیل؛ مهد تشیع و اتحاد ملی بیان کرد: در راستای برگزاری هرچه با شکوهتر هفته اردبیل و شایسته دارالارشاد، ۱۰ کمیته تخصصی و فنی مختلف با مشارکت صاحبنظران تشکیل شده است.
امامی با اشاره به حضور اندیشمندان و اساتید صاحبنام در مراسم هفته اردبیل تصریح کرد: از صاحبنظران و پژوهشگران فعال در حوزه سلسله صفویه از کشورهای آذربایجان، گرجستان و ترکیه دعوت شده تا در این هفته به اردبیل سفر کنند.
وی با تاکید بر توجه به اهمیت سلسله صفویه ادامه داد: اقدامات متفاوتی در راستای تاسیس دبیرخانه دائمی صفویه در اردبیل با حضور مشارکت اساتید دانشگاه، صاحبنظران، پژوهشگران و اصحاب رسانه در دستور کار قرار دارد تا در طول سال اندیشه، تفکر، فرهنگ، هنر و معماری سلسله صفویه مورد واکاوی و پژوهش قرار بگیرد و از همین رو تولیدات فاخری به جامعه ارائه شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: برنامههای هفته اردبیل با سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان اردبیل و برگزاری نشست فرهنگی و هنری آغاز میشود و در ادامه برنامههای متنوعی در سطح استان اجرا خواهد شد.
امامی تشریح کرد: برگزاری مراسم و افتتاح مجموعه فرهنگی در نمین، عنبران، مشکینشهر و کلور خلخال، رونمایی از تندیس شاه اسماعیل صفوی و برخی کتب تاریخی، جزو برنامههای هفته استان اردبیل خواهد بود.
وی با تاکید بر حفظ حرمت و جایگاه کلیه مفاخر استان اردبیل تصریح کرد: هر شخصی از استان در حوزههای مختلف اعم از ورزشی، فرهنگی، هنری برای اعتلای نام ایران عزیزمان قدم برداشته، محترم و ارزشمند است و هیچ شخص یا ارگانی حق تعرض به هویت اجتماعی و هنری مفاخر استان را ندارد و اخیر هم تعرضی به نماد یکی از مفاخر ارزشمندمان شده بود که تذکرات لازم به دستگاه مربوط ابلاغ شد.
اردبیل- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: با توجه به فرارسیدن هفته اردبیل، این ایام مبارک برای استان باید به پیونددهنده بین نسلها در حوزههای مختلف تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در نشست خبری ستاد بزرگداشت هفته استان اردبیل، اظهار کرد: برنامههای امسال هفته اردبیل، رویکرد متفاوت و جامعتری خواهد داشت و اساس برگزاری مراسم و رویدادها، مردممحوری خواهد بود و ادارات و سازمانها نقش حمایتگری را ایفا خواهند کرد.
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