به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در نشست خبری ستاد بزرگداشت هفته استان اردبیل، اظهار کرد: برنامه‌های امسال هفته اردبیل، رویکرد متفاوت‌ و جامع‌تری خواهد داشت و اساس برگزاری مراسم و رویدادها، مردم‌محوری خواهد بود و ادارات و سازمان‌ها نقش حمایت‌گری را ایفا خواهند کرد.



وی افزود: یکی از رویکردهای مهم هفته اردبیل ۱۴۰۵، علاوه بر مرکز استان در ۵ شهرستان اعم از پارس‌آباد، نمین، خلخال، مشکین‌شهر و گرمی هم برنامه‌های جامع و متوع فرهنگی و اجتماعی در راستای تقویت و انسجام هویت فرهنگی اجرا خواهد شد.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به شعار این هفته با عنوان اردبیل؛ مهد تشیع و اتحاد ملی بیان کرد: در راستای برگزاری هرچه با شکوه‌تر هفته اردبیل‌ و شایسته دارالارشاد، ۱۰ کمیته تخصصی و فنی مختلف با مشارکت صاحب‌نظران تشکیل شده است.



امامی با اشاره به حضور اندیشمندان و اساتید صاحب‌نام در مراسم هفته اردبیل تصریح کرد: از صاحب‌نظران و پژوهش‌گران فعال در حوزه سلسله صفویه از کشورهای آذربایجان، گرجستان و ترکیه دعوت شده تا در این هفته به اردبیل سفر کنند.



وی با تاکید بر توجه به اهمیت سلسله صفویه ادامه داد: اقدامات متفاوتی در راستای تاسیس دبیرخانه دائمی صفویه در اردبیل با حضور مشارکت اساتید دانشگاه، صاحب‌نظران، پژوهشگران و اصحاب رسانه در دستور کار قرار دارد تا در طول سال اندیشه، تفکر، فرهنگ، هنر و معماری سلسله صفویه مورد واکاوی و پژوهش قرار بگیرد و از همین رو تولیدات فاخری به جامعه‌ ارائه شود.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: برنامه‌های هفته اردبیل با سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان اردبیل و برگزاری نشست فرهنگی و هنری آغاز می‌شود و در ادامه برنامه‌های متنوعی در سطح استان اجرا خواهد شد.



امامی تشریح کرد: برگزاری مراسم و افتتاح مجموعه فرهنگی در نمین، عنبران، مشکین‌شهر و کلور خلخال، رونمایی از تندیس شاه اسماعیل صفوی و برخی کتب تاریخی، جزو برنامه‌های هفته استان اردبیل خواهد بود.



وی با تاکید بر حفظ حرمت و جایگاه کلیه مفاخر استان اردبیل تصریح کرد: هر شخصی از استان در حوزه‌های مختلف اعم از ورزشی، فرهنگی، هنری برای اعتلای نام ایران عزیزمان قدم برداشته، محترم و ارزشمند است و هیچ شخص یا ارگانی حق تعرض به هویت اجتماعی و هنری مفاخر استان را ندارد و اخیر هم تعرضی به نماد یکی از مفاخر ارزشمندمان شده بود که تذکرات لازم به دستگاه مربوط ابلاغ شد.

