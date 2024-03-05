به گزارش خبرنگار مهر، پژمان جوزی رئیس هیأت مدیره انجمن صنعت ساختمان امروز در نشست خبری با تاکید براینکه حضور پیمانکاران خارجی در کشور نیازمند نظرات کارشناسی شده است، گفت: صنعت ساختمان و هیأت مؤسس قطعاً در خصوص ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی به کشور موافق هستیم اما در خصوص حضور پیمانکاران خارجی در کشور نیازمند نظرات کارشناسی شده است.

جوزی در ادامه تاکید کرد: در اخبارها ماه‌های گذشته خبری مبنی بر ساخت واحدهای ۲۰ الی ۳۵ متری پخش شده، اما قطعاً چنین متراژ با توجه به شعار جوانی جمعیت تطابق نخواهد داشت.

وی گفت: ساخت و عرضه این واحدهای مسکونی در بازار مسکن موجب می‌شود تا خانوار علاقه‌ای به توسعه افراد خانواده نداشته باشد و سیاست ما قطعاً چنین متراژی نخواهد بود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان افزود: معتقدم باید کار به سازندگان بزرگ سپرده شود. به صورت رایگان می‌توانیم بهترین مشاور دولت و وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن، واردات فناوری‌های نوین، ایمن سازی و ارزان سازی باشیم.