پرهیز از آمارگرایی و توجه به کیفیت اقدامات قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو تأکیدات روز گذشته حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضائیه پیرامون مقوله اتقان آمار مربوط به پروندههای قضائی و پرهیز از آمارگرایی صِرف در پیشبرد امور و اتکا بر کار کیفی در عین تسریع در خدماترسانی قضائی به مردم، جلسه شورای معاونان قوه قضائیه امروز با همین دستور کار برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق رئیس شورای معاونان قوه قضائیه طی سخنانی در این جلسه اظهار داشت: آمارگرایی صِرف و غفلت از کیفیت اقدامات قضائی، یک چالش جدی برای دستگاه قضائی است که عدم رضایت مراجعان به واحدهای قضائی را در پی دارد و ضروری است که مراجع نظارتی با فعالسازی سازوکارهای قانونی و مدیران ستادی عدلیه با همافزایی و همگرایی، اهتمام و تدابیر اثربخش در این زمینه را اتخاذ کنند.
وی با بیان اینکه تمرکز همه ظرفیتهای قضائی کشور در حل و فصل دعاوی و اختلافات و رسیدگی کیفی به پروندههای قضائی، منشأ تحولات اساسی و ارتقا رضایتمندی عمومی نسبت به قوه قضائیه خواهد شد، گفت: قضات و کارکنان دستگاه قضائی که حقیقتاً زحمات فراوانی را بهواسطه حجم ارجاعات و رسیدگی به پروندههای قضائی متحمل میشوند، باید استحکامبخشی و ارتقا سطح کیفی دادرسیهای قضائی را در کانون توجه خود قرار دهند و کیفیت کار قضائی را نسبت به کمیت آن در اولویت قرار دهند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه رویکرد عدلیه در حال حاضر، ارتقای کیفیت رسیدگی به پروندهها، تسریع خدمترسانیهای قضائی، پرهیز از کمیتگرایی و تمرکز بر کیفیسازی دادرسیها است، عنوان کرد: بدون شک، تحول بنیادین در قوه قضائیه، جز از طریق دادرسیهای عادلانه و اتخاذ تصمیمات قضائی محکم و متقن، محقق نخواهد شد.
وی یادآور شد: البته اقدامات مؤثر و گامهای بلندی در این زمینه برداشته شده و در جریان است و اتفاق نظر قضات و مدیران قضائی کشور در همه سطوح بر این است که باید برخی از رویهها و فرآیندهایی آمارگرایی اصلاح شود.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: باید با هم اندیشی و تشریک مساعی مراجع نظارتی و مدیران ستادی قوه قضائیه، در اسرع وقت تلاش شود پیشنویس یک دستورالعمل به منظور نحوه استفاده از آمار و ارزیابی عملکرد قضات و رفع انتظارات و برخی نگرانیهای موجود در این زمینه، تهیه شود و امید است که ظرف یک ماه آینده، این متن مهیا و اجرایی گردد.
در این جلسه حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور با ارائه گزارش تحلیلی از نحوه آمار پروندهها در شعب تحقیق دادسراها و اجرای احکام، چالشهای ساختاری در حوزه آمار عملکرد واحدهای قضائی را تبیین و پیشنهادهای عملیاتی برای رفع مشکلات موجود در این زمینه را تشریح کرد.
همچنین در این جلسه مقرر شد معاونت راهبردی قوه قضائیه، اقدامات مقتضی را در راستای اصلاح دستورالعملهای فعلی مربوط به آمار و بهرهوری انجام دهد.
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