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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۰۸

افزایش ساعات کاری سامانه‌های ساتنا و پایا در ایام پایانی سال

افزایش ساعات کاری سامانه‌های ساتنا و پایا در ایام پایانی سال

به منظور ایجاد سهولت در پرداخت­‌های مشتریان شبکه بانکی در ایام پایانی سال، ساعات کاری سامانه­‌های ساتنا و پایا افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور ایجاد سهولت در پرداخت‌های مشتریان محترم شبکه بانکی در ایام پایانی سال، ساعات کاری سامانه‌های ساتنا و پایا در هفته پایانی سال جاری به شرح جدول زیر اعلام می‌شود.

شایان ذکر است همانند روال روزهای عادی (غیر تعطیل رسمی)، اسناد تسویه بین بانکی (Net) تمامی سامانه‌ها (شتاب، پایا، پل، تجمیع قبوض) در مورخ ۲۹‌/۱۲‌/۱۴۰۲ در سامانه ساتنا تسویه‌شده و اعضا با توجه به وضعیت نقدینگی حساب خود نزد این بانک در این روز، در صورت تمایل مجازند نسبت به ارسال دستور پرداخت‌های ساتنا در ساعت‌های فوق الاشاره اقدام کنند.

 ساعات کاری سامانه‌های ساتنا و پایا در ایام پایانی سال­ افزایش یافت

بانک‌ها موظفند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب به مشتریان شبکه بانکی، مراتب را به تمامی واحدهای ذی‌ربط در بانک یا مؤسسه اعتباری ابلاغ کنند.

کد مطلب 6047403
زهره آقاجانی

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