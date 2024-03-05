به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور ایجاد سهولت در پرداخت‌های مشتریان محترم شبکه بانکی در ایام پایانی سال، ساعات کاری سامانه‌های ساتنا و پایا در هفته پایانی سال جاری به شرح جدول زیر اعلام می‌شود.

شایان ذکر است همانند روال روزهای عادی (غیر تعطیل رسمی)، اسناد تسویه بین بانکی (Net) تمامی سامانه‌ها (شتاب، پایا، پل، تجمیع قبوض) در مورخ ۲۹‌/۱۲‌/۱۴۰۲ در سامانه ساتنا تسویه‌شده و اعضا با توجه به وضعیت نقدینگی حساب خود نزد این بانک در این روز، در صورت تمایل مجازند نسبت به ارسال دستور پرداخت‌های ساتنا در ساعت‌های فوق الاشاره اقدام کنند.

بانک‌ها موظفند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب به مشتریان شبکه بانکی، مراتب را به تمامی واحدهای ذی‌ربط در بانک یا مؤسسه اعتباری ابلاغ کنند.