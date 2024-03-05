به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اختلافات میان مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی و اظهارات آنان علیه یکدیگر همچنان ادامه دارد.
بتسییل اسموتریچ وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی درباره سفر بنی گانتز عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی به واشنگتن گفت: سفر خودسر بنی گانتز به واشنگتن که بدون هماهنگی قبلی با نتانیاهو انجام شد تاسفبرانگیز است.
همچنین اسموتریچ در راستای مواضع جنگطلبانه خود بیان کرد: تنها پاسخ ما در خصوص بازگرداندن اسیران این است که آنان با جنگ سخت و ورود عملی به رفح بازگردانده میشوند.
علاوه بر این وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما تنها از طریق افزایش فشار نظامی میتوانیم حماس را از بین ببریم و اسیران را بازگردانیم.
روز گذشته نیز بتسییل اسموتریچ وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی در واکنش به سفر بنی گانتز به آمریکا بیان کرد: گانتز ضعیفترین حلقه کابینه است.
وی ادامه داد: گانتز در راستای منافع دولت بایدن اقدام میکند و برای طرح برپایی کشور فلسطین تبلیغ و ترویج میکند.
اظهارات اسموتریچ در حالی بیان میشود که رژیم صهیونیستی با گذشت ۱۵۱ روز از حمله وحشیانه خود به نوار غزه نتوانسته هیچ دستاورد نظامیای را محقق کند و تنها نتیجه حملههای این رژیم ویرانی غزه و شهادت و زخمیشدن شمار زیادی از ساکنان این باریکه بوده است.
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