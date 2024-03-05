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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۳۹

اسموتریچ: سفر خودسر گانتز به واشنگتن تاسف‌برانگیز است

اسموتریچ: سفر خودسر گانتز به واشنگتن تاسف‌برانگیز است

وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی سفر بدون هماهنگی بنی گانتز به آمریکا را تاسف‌برانگیز توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اختلافات میان مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی و اظهارات آنان علیه یکدیگر همچنان ادامه دارد.

بتسییل اسموتریچ وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی درباره سفر بنی گانتز عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی به واشنگتن گفت: سفر خودسر بنی گانتز به واشنگتن که بدون هماهنگی قبلی با نتانیاهو انجام شد تاسف‌برانگیز است.

همچنین اسموتریچ در راستای مواضع جنگ‌طلبانه خود بیان کرد: تنها پاسخ ما در خصوص بازگرداندن اسیران این است که آنان با جنگ سخت و ورود عملی به رفح بازگردانده می‌شوند.

علاوه بر این وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما تنها از طریق افزایش فشار نظامی می‌توانیم حماس را از بین ببریم و اسیران را بازگردانیم.

روز گذشته نیز بتسییل اسموتریچ وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی در واکنش به سفر بنی گانتز به آمریکا بیان کرد: گانتز ضعیف‌ترین حلقه کابینه است.

وی ادامه داد: گانتز در راستای منافع دولت بایدن اقدام می‌کند و برای طرح برپایی کشور فلسطین تبلیغ و ترویج می‌کند.

اظهارات اسموتریچ در حالی بیان می‌شود که رژیم صهیونیستی با گذشت ۱۵۱ روز از حمله وحشیانه خود به نوار غزه نتوانسته هیچ دستاورد نظامی‌ای را محقق کند و تنها نتیجه حمله‌های این رژیم ویرانی غزه و شهادت و زخمی‌شدن شمار زیادی از ساکنان این باریکه بوده است.

کد مطلب 6047456

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