به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اختلافات میان مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی و اظهارات آنان علیه یکدیگر همچنان ادامه دارد.

بتسییل اسموتریچ وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی درباره سفر بنی گانتز عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی به واشنگتن گفت: سفر خودسر بنی گانتز به واشنگتن که بدون هماهنگی قبلی با نتانیاهو انجام شد تاسف‌برانگیز است.

همچنین اسموتریچ در راستای مواضع جنگ‌طلبانه خود بیان کرد: تنها پاسخ ما در خصوص بازگرداندن اسیران این است که آنان با جنگ سخت و ورود عملی به رفح بازگردانده می‌شوند.

علاوه بر این وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما تنها از طریق افزایش فشار نظامی می‌توانیم حماس را از بین ببریم و اسیران را بازگردانیم.

روز گذشته نیز بتسییل اسموتریچ وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی در واکنش به سفر بنی گانتز به آمریکا بیان کرد: گانتز ضعیف‌ترین حلقه کابینه است.

وی ادامه داد: گانتز در راستای منافع دولت بایدن اقدام می‌کند و برای طرح برپایی کشور فلسطین تبلیغ و ترویج می‌کند.

اظهارات اسموتریچ در حالی بیان می‌شود که رژیم صهیونیستی با گذشت ۱۵۱ روز از حمله وحشیانه خود به نوار غزه نتوانسته هیچ دستاورد نظامی‌ای را محقق کند و تنها نتیجه حمله‌های این رژیم ویرانی غزه و شهادت و زخمی‌شدن شمار زیادی از ساکنان این باریکه بوده است.