صدور پروانه تأسیس شهرک مسکونی دولتی شهید سلیمانی یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت عمران شهرهای جدید در راستای اجرای مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری مبنی بر موافقت با مکانیابی و طرح جامع شهرک مسکونی واقع در خارج از حریم شهر یزد برای تأمین اراضی مورد نیاز مسکن خانوادههای محترم شهدا و جانبازان و متقاضیان نهضت ملی مسکن و همچنین در راستای اجرای مفاد دستورالعمل ترویج شهرکسازی کشور، مجوز احداث شهرک مسکونی دولتی به نام شهرک شهید سلیمانی در مساحتی بالغ بر ۹۲ هکتار و ظرفیت جمعیتپذیری ۱۳۵۰۰ نفر از سوی سعید غفوری رئیس هیئت مدیره، سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید و رئیس ستاد مدیریت شهرکسازی کشور صادر شد.
بر اساس این پروانه صادر شده، تعداد ۱۳۰۷ قطعه ویلایی ۲۰۰ متری به ظرفیت طرح نهضت ملی مسکن در استان یزد افزوده شد که علاوه بر متقاضیان این طرح، به خانوادههای محترم شهدا و ایثارگران نیز اختصاص خواهد یافت.
گفتنی است این تصمیم پس از برگزاری جلسات ستاد مدیریت شهرکسازی کشور در شرکت عمران شهرهای جدید و بررسی طرحهای آمادهسازی و طراحی شهری شهرک پیشگفته و در نهایت موافقت اعضای ستاد اتخاذ شد که عملیات اجرایی آن توسط سازمان ملی زمین و مسکن مدیریت میشود.
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