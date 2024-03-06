به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۵۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۱۲۷ قرار گرفته بود و وضعیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.

تهران از ابتدای سال ۱۰ روز هوای پاک، ۲۲۶ روز هوای قابل قبول، ۱۰۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۳ روز هوای پاک، ۱۸۱ روز هوای قابل قبول، ۱۲۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و۳۴ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.