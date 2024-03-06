خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل، انتخابات درون‌جزبی جمهوری‌خواهان برای تعیین نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ دیروز سه‌شنبه نیز برگزار شد که به «سه‌شنبه بزرگ» معروف است؛ در این انتخابات دونالد ترامپ، رییس‌جمهور پیشین و نیکی هیلی، نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل با هم رقابت می‌کنند تا مشخص شود که در نهایت کدام یک از آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری رقیب اصلی جو بایدن، رییس‌جمهور کنونی و نامزد اصلی دموکرات‌ها خواهد بود.

نتایچ تاکنونی انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان در سه‌شنبه بزرگ که در ۱۵ ایالت برگزار شد نشان می‌دهد که ترامپ تاکنون در ۱۲ ایالت پیروز شده و رقیب او نیکی هیلی تنها در یک ایالت توانسه ترامپ را شکست دهد.



سخنرانی ترامپ پس از پیروزی در ۱۲ ایالت

ترامپ پس از پیروزی در ۱۲ ایالت در جمع هوادارانش درباره سیاست خارجی آمریکا بار دیگر مدعی شد که «اگر من سر کار بودم نه به اوکراین حمله می‌شد و نه به اسرایل و سپس گفت ما ایران را اینقدر تحت فشار قرار داده بودیم که فلج شده بودند.»

تنها ایالتی که به ترامپ پشت کرد

نتایج تاکنونی انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان نشان می‌دهد که نیکی هیلی تنها در ایالت ورمونت توانسه دونالد ترامپ را شکست دهد؛ از ۱۵ ایالتی که در سه‌شنبه بزرگ انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان را برگزار کردند ۱۲ ایالت به دونالد ترامپ رأی دادند که نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد.