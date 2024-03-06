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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۱۵

«نیکی هیلی» از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنار کشید

«نیکی هیلی» از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنار کشید

داوطلب نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا ، پس از شکست در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان، به طور رسمی از رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا کنار کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «نیکی هیلی» داوطلب نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا رسماً از رقابت‌ها کناره گیری کرد.

نیکی هیلی روز چهارشنبه اعلام کرد که کارزار نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ را تعلیق کرده و از ادامه این رقابت‌ها کناره گیری می‌کند.

نامزد حزب جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به «دونالد ترامپ» رقیب خود تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد.

انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان برای تعیین نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ دیروز سه‌شنبه نیز برگزار شد که به «سه‌شنبه بزرگ» معروف است؛ در این انتخابات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین و نیکی هیلی، نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل با هم رقابت کردند تا مشخص شود که در نهایت کدام یک از آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری رقیب اصلی جو بایدن، رئیس‌جمهور کنونی و نامزد اصلی دموکرات‌ها خواهد بود.

نتایج انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان در سه‌شنبه بزرگ که در ۱۵ ایالت برگزار شد نشان می‌دهد که ترامپ توانست در ۱۴ ایالت پیروز شود و رقیب او نیکی هیلی تنها در یک ایالت توانست ترامپ را شکست دهد.

کد مطلب 6048449

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