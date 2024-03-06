سردار نصر اصفهانی ایستاد تا روایت دوستانش ناگفته نماند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب دوجلدی «به اروند رسیدیم» خاطرات جانباز کریم نصر اصفهانی فرمانده تیپ قمر بنی‌هاشم (ع) در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس رونمایی شد.

در این مراسم سرلشکر پاسدار دکتر یحیی (رحیم) صفوی دستیار و مشاور فرماندهی معظم کل قوا و رییس پژوهشگاه شهید سلیمانی، سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس، سردار اسماعیل کوثری، سردار زهدی فرمانده توپخانه سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس، سردار کریم نصر اصفهانی فرمانده تیپ ۴۴ قمر بنی‌هاشم (ع) در دوران دفاع مقدس، سردار اشتری فرمانده سابق نیروی انتظامی، سردار شمشیری از فرماندهان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در دوران دفاع مقدس، سردار جواد استیکی معاون عملیات قرارگاه سیدالشهدا (ع) در دوران دفاع مقدس، سردار رستگار پناه از فرماندهان کردستان در دوران دفاع مقدس و سردار علی‌محمد نائینی مشاور فرماندهی کل سپاه و رییس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و فرماندهان یگان‌های ۱۴ امام حسین (ع)، ۸ نجف اشرف و ۴۴ قمر بنی‌هاشم از استان‌های اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد حضور داشتند.

سردار نایینی در ابتدای این مراسم گفت: این مراسم در حقیقت آیین تکریم و تجلیل از یکی از سرآمدان، مفاخر و چهره‌های ماندگار و پیشکسوت دفاع مقدس، سردار جانباز پاسدار کریم نصر اصفهانی فرمانده قهرمان تیپ و لشکر ۴۴ قمر بنی‌هاشم (ع) سپاه در دوران دفاع مقدس است. از طرف دیگر این جلسه جشن رونمایی از کتاب دو جلدی تاریخ شفاهی و خاطرات این عزیز است که یک اثر ارزشمند و فاخر در مجموعه میراث فرهنگی تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و هویت پاسداری از انقلاب اسلامی می‌باشد.

وی افزود: تکریم قهرمانان ملی دوران دفاع مقدس و چهره‌های ماندگار آن در دنیایی که امروز از بی‌هویتی رنج می‌برد، حفظ و انتقال هویت ملی و دینی است و برای نسل‌های جدید درس‌آموز هستند. تاریخ شفاهی این فرماندهان دفاع مقدس روایت صرفاً تاریخی و توصیفی نیست بلکه پاسداشت هویت دینی و انقلابی و معرفی الگو برای نسل‌های جدید است؛ تاریخ شفاهی فرماندهان دفاع مقدس یکی از شیوه‌های پژوهش تاریخی است که به شرح و شناسایی وقایع مهم تاریخی با روایت پدیدآوران حماسه‌ها و یا ناظران حوادث می‌پردازد.

مشاور فرمانده سپاه پاسداران در ادامه این مراسم گفت: سردار نصر اصفهانی از فرماندهان شاخص یگان‌های رزم سپاه در دفاع مقدس است که فرماندهی تیپ و لشکر ۴۴ قمر بنی‌هاشم (ع) سپاه را به عهده داشته است. در گنجینه اسنادی مرکز ۲۱ دفترچه راوی، ۱۰ گزارش عملیات، ۷۰ نوار کاست صوتی از جلسات طرح‌ریزی و هدایت عملیات‌ها و ۲۹ سند نظامی از دوره مسؤولیت ایشان وجود دارد. ایشان یکی از پاسداران تربیت شده در مکتب امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه)، مؤمن و ولایتمدار به آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی است. پاسداری که با عبور از حماسه‌آفرینی در شرق کشور و حضور در معرکه کردستان و فرماندهی بر حساس‌ترین پاسگاه‌ها در محاصره و مناطق امنیتی، با شروع جنگ تحمیلی به دارخوین و به کمک شهید حسین خرازی و یارانش می‌پیوندد.

نایینی گفت: این فرمانده دوست‌داشتنی در قد قامت قهرمان کشتی، یک الگوی رشد یافته از جوانانی است که دم مسیحایی حضرت امام (رضوان‌الله علیه) او را در سیر الی الله قرار داد. در اولین حضور در نبرد طریق‌القدس با فرماندهی بر گردانی خط‌شکن به چزابه می‌رسد و با احساس مسؤولیتی سنگین در برابر دوستان و هم‌رزمان شهید، حماسه‌آفرین در عین خوش و نقش‌آفرین در فتح‌المبین شد.

وی افزود: وقتی به شهید حسین خرازی مأموریت محاصره خرمشهر در عملیات بیت‌المقدس واگذار شد، بدون اندک تردید مهم‌ترین محور تک را به گردان خط‌شکن خود یعنی گردان موسی بن جعفر (ع) به فرماندهی کریم نصر واگذار کرد. این گردان پس از تصرف پاسگاه زید و عبور از خط بارلو در یک نبرد ۲۳ روزه، محاصره نیروهای دشمن در خرمشهر را کامل می‌کند و صدای قهرمان این نبرد «به اروند رسیدیم» از همه بی‌سیم‌ها رزمندگان جبهه حق را به سجده وادارد.

رییس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: تیپ عملیاتی ۴۴ قمر بنی‌هاشم (ع) در دوران دفاع مقدس کارنامه درخشانی دارد، این یگان سپاه از سال ۱۳۶۱ هم‌زمان با عملیات محرم و با نیروهای استان چهارمحال و بختیاری و بخشی از نیروهای اصفهان به فرماندهی آقای کریم نصر تشکیل می‌شود. فرماندهان دیگری مانند سرداران پرافتخار سپاه علی زاهدی و اصغر صبوری در ادامه تیپ را فرماندهی کرده‌اند. لازم می‌دانم از شهید والامقام و نقش‌آفرین این یگان سپاه، شهید شاهمرادی به‌عنوان مسؤول طرح و عملیات و جانشین لشکر قمر بنی‌هاشم (ع) که در روزهای آغازین عملیات کربلای پنج به شهادت رسیدند، یاد کنیم. زمانی که برای تاریخ شفاهی سردار کریم نصر اصفهانی اقدام کردیم، متوجه شدیم که خاطرات ایشان توسط محمود افقری، در ۶۷ فایل و بالغ بر ۱۳۶۴ صفحه از تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۶ جمع‌آوری شده است. کاری که انجام شده بود توسط کارشناسان مرکز بررسی شد. با توجه به جنس کار و نوع روایت جذاب ایشان تنظیم، تدوین و نگارش این اثر به عهده گروه مطالعات اجتماعی مرکز واگذار شد.

سردار نایینی گفت: در ادامه گفت‌وگوها تکمیل شد و توسط دکتر مرتضی مساح مجموعه دوجلدی در ۶۷۰ صفحه و ۴۴ فصل با عنوان «به اروند رسیدیم» نوشته و منتشر شد. در همین زمینه از اردیبهشت ۱۳۹۹ مصاحبه‌های تکمیلی با ایشان و سایر افراد توسط محقق آغاز و برای تحقق این امر به استان‌ها و شهرستان‌های اطراف سفر شده تا اطلاعات و اسناد مرتبط نیز در کنار گنجینه اسنادی مرکز به غنای محتوایی این اثر کمک نماید. سردار کریم نصر با شور و شوق و انگیزه قابل‌تحسین با مرکز و محققان همراهی و همکاری کردند.

وی با اشاره به مجموعه دوجلدی «به اروند رسیدیم» گفت: هر جلد از این کتاب بالغ‌ بر ۵۰۰ صفحه در خود جای داده است. صفحات هر دو جلد با اسامی و خاطرات و مجاهدت‌های ده‌ها شهید و رزمنده جان‌برکف مزین شده است. آشنایی با زندگی و خانواده سردار کریم نصر اصفهانی؛ مبارزات تا پیروزی انقلاب اسلامی؛ مأموریت‌های سیستان و کردستان؛ فضای آشوب روزهای آغازین انقلاب؛ دو سال ابتدایی و بسیار حساس و پرتنش جنگ و صدها روایت ماندگار از زبان ایشان و هم‌رزمانش در این اثر خواندنی موجود است. ایشان با اینکه قریب به چهل سال است که یا ویلچرنشین است یا بر تخت خوابیده، خالصانه و از هر راست‌قامتی استوارتر پای‌کار ایستاد تا هیچ روایتی از دوستانش ناگفته نماند و لابه‌لای تاریخ گم نشود و تجارب ارزشمند جنگ را به آیندگان انتقال دهد.

رییس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در بخش بعدی سخنان خود گفت: قدرت و تسلط کافی راوی برای بیان خاطرات و توصیف دقیق حوادث، پرهیز از بزرگ‌نمایی و افزودن نظرات شخصی بر روایت مستند و معتبر حوادث و خاطرات توسط راوی و نویسند، بهره‌گیری از مصاحبه با مهارت و خبرگی با طراحی سوالات مناسب از راوی، سازمان‌دهی محتوا و تدوین بسیار خوب اثر از ویژگی‌های این کتاب است. در مرکز تا امروز اطلس و شناسنامه لشکر ۱۴ امام حسین (ع) چاپ شده است. نبرد لشکر ۱۴ در عملیات‌های بیت‌المقدس، محرم و کربلای پنج هم در حال انجام می‌باشد.شناسنامه و اطلس این لشکر در شرف چاپ است. البته کتاب نبرد لشکر ۸ در عملیات محرم چاپ شده است و نبردهای لشکر ۸ در عملیات فتح‌المبین، رمضان و بیت‌المقدس و همچنین کارنامه تدارکات لشکر ۱۴ در حال پژوهش هست. همچنین شناسنامه تیپ توپخانه ۱۵ خرداد، تیپ ۲۸ زرهی صفر و تیپ ۴۰ مهندسی صاحب‌الزمان (عج) در حال انجام هست.

وی در پایان گفت: یکی از آثار ارزشمند، مجموعه دوجلدی نقش استان اصفهان در کردستان به قلم سردار پرافتخار استان سردار جواد استکی است که جلد اول چاپ شده و جلد دوم در شرف چاپ می‌باشد.شناسنامه تیپ ۴۴ قمر بنی‌هاشم (ع) و کتاب‌های نبرد این تیپ در عملیات‌های والفجر ۴، ۸ و ۱۰ و اطلس تیپ قمر و اطلس نقش استان در دفاع مقدس هم در شرف شروع پژوهش هستند.