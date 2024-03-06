به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، در خصوص آمار اعمال قانون پلیس نامحسوس در شهر تهران، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یعنی آمار (۱۱ ماهه) تیم‌های پلیس نامحسوس پلیس راهور تهران بزرگ حدود ۱۷۶۳۳ دستگاه خودرو توقیف ساعتی کرده‌اند.

وی افزود: در برخی مواقع رانندگان به صورت ناخواسته دست به تخلف می‌زنند که در طرح جدیدی که توسط پلیس راهور تهران بزرگ انجام می‌شود به سوابق و نوع گفتمان، برخورد و رفتار با او برخورد و خودروی وی توقیف ساعتی می‌شود.

سرهنگ کشیر مطرح کرد: می‌خواهیم به راننده متخلف این آموزش را بدهیم که شمایی که در حال تردد با وسیله نقلیه هستی و حرکات مخاطره‌آمیز انجام می‌دهید، اگر پلیس وسیله نقلیه شما را به پارکینگ منتقل نمایند واقعاً به درد سر می‌افتید و مشکلات زیادی را برای شما به وجود می‌آورد. به همین منظور همکاران بنده طرح توقیف ساعتی را انجام می‌دهند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: در یازده ماهه سال جاری با ۲۰۵۶۷ دستگاه خودروی متخلفی که رفتار آنان مخاطره‌آمیز بوده برخورد و به پارکینگ منتقل شده‌اند.

سرهنگ کشیر افزود: این رانندگان نظم و ایمنی و آرامش را از دیگر رانندگان و شهروندان گرفته و جان خود و دیگران را به مخاطره انداخته که پلیس نامحسوس به جد با این تخلفات برخورد دارد.