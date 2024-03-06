فرصتی برای یزد با حضور وزرای گردشگری کشورهای آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حقیرالسادات در جلسه دبیر کل ACD(مجمع گفت‌وگوی آسیا) با فعالان گردشگری، افزود: با توجه به اینکه یزد به عنوان پایتخت گردشگری ACD انتخاب شده است، ضرورت دارد ظرفیت‌های یزد در زمینه‌های گردشگری، اقتصادی، علمی و فرهنگی توسط فعالان گردشگری برای اجلاس وزرای گردشگری در اردیبهشت ماه معرفی شود.

وی ادامه داد: دبیر کل ACD برگزاری اجلاس وزرای گردشگری در یزد را در اردیبهشت‌ماه برای یزد و همچنین برای کشور ایران فرصتی دانست تا ایران تمام ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گردشگری خود را به ۳۵ کشور آسیایی معرفی کند و سایر ظرفیت‌ها نیز از جمله علمی، اقتصادی و فرهنگی در حوزه‌های مرتبط با بخشACD می‌توانند معرفی شوند.

حقیرالسادات با اشاره به اینکه در این جلسه، گزارشی از فعالیت‌های گردشگری شهرداری و کمیسیون گردشگری شورا ارائه شد، گفت: یزد به عنوان تنها شهر ایران که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، شاخص‌های بسیار خاصی داشته است و میراث کهن مردم یزد است که در حوزه علم و فناوری در آسیا حرفی برای گفتن دارد و با توجه به وجود شرکت‌های نوآور و خلاق در حوزه علم و فناوری و گردشگری این امکان وجود دارد ارتباطات علمی و فناوری بین یزد و ۳۵ کشور آسیا عضو ACD در سال های پیش رو افزایش پیدا کند.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر یزد تصریح کرد: با توجه به اینکه ۶ خواهرخوانده یزد از کشور های ACD هستند، بنابراین از مدیرکل ACD درخواست شد ارتباط‌های یزد و خواهرخوانده‌های ACD و تعریف خواهرخوانده‌های جدید که با شهر یزد سازگار باشد در دستور کار قرار گیرد و ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی شهر یزد به نحو احسن استفاده شود.

«پورنچای دانویواتانا» دبیر کل ACD نیز در این نشست عنوان کرد: برای سومین بار است که قرار است وزرای گردشگری کشورهای آسیایی گرد هم جمع شوند، بنابراین فرصت بسیار خوبی برای کشور ایران و شهر یزد فراهم شده است که باید نهادها و ارگان ها از شرایط پیش آمده استفاده کنند.