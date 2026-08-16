۱۷۶ هزار زائر اربعین از فرودگاه امام (ره) به نجف و بغداد اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد صالحی آرتیمانی، معاون بهره برداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی‌(ره) از انجام یک‌هزار و ۲۳۰ سورتی پرواز ویژه اربعین و جابه‌جایی بیش از ۱۷۶ هزار زائر به مقاصد نجف اشرف و بغداد خبر داد و گفت: این عملیات با مشارکت ۱۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مستقر در شهر فرودگاهی با موفقیت به انجام رسید.

وی افزود: از ۲۵ تیرماه تا ۲۲ مردادماه، در مجموع یک‌هزار و ۲۳۰ سورتی پرواز ویژه اربعین از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام شد که طی آن ۱۷۶ هزار و ۱۷۶ زائر در مسیرهای نجف اشرف و بغداد اعزام و پذیرش شدند.

صالحی با بیان اینکه از مجموع پروازهای انجام‌شده، یک‌هزار و ۲۶ سورتی پرواز به مقصد نجف اشرف و ۲۰۴ سورتی پرواز به مقصد بغداد اختصاص داشت، بیان کرد: در این مدت ۱۴۸ هزار و ۵۵۷ زائر در مسیر نجف و ۲۷ هزار و ۶۱۹ زائر در مسیر بغداد جابه‌جا شدند.

وی با اشاره به مشارکت گسترده ناوگان هوایی کشور در این عملیات، گفت: ۱۷ شرکت هواپیمایی ایرانی در اجرای پروازهای اربعین مشارکت داشتند و با به‌کارگیری حداکثری ظرفیت ناوگان خود، بخش مهمی از تقاضای سفر هوایی زائران را پاسخ دادند.

معاون بهره برداری فرودگاهی شهر فرودگاهی با تشریح عملکرد شرکت‌های هواپیمایی تصریح کرد: شرکت سپهران با انجام ۱۴۳ پرواز، ایران‌ایر با ۱۳۳ پرواز، کاسپین و زاگرس هر کدام با ۱۳۱ پرواز، قشم‌ایر با ۱۰۹ پرواز و معراج با ۹۹ پرواز، بیشترین تعداد پروازهای اربعین را از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام دادند.

وی در پایان درباره میزان جابه‌جایی مسافران توسط شرکت‌های هواپیمایی خاطرنشان کرد: ایران‌ایر با انتقال ۱۸ هزار و ۳۳۳ زائر در رتبه نخست قرار گرفت و پس از آن زاگرس با ۱۷ هزار و ۳۴۹ زائر، قشم‌ایر با ۱۷ هزار و ۲۰۲ زائر، معراج با ۱۵ هزار و ۷۰۹ زائر، کاسپین با ۱۲ هزار و ۱۴۸ زائر و فلای‌کیش با ۱۰ هزار و ۴۹۷ زائر، بیشترین سهم را در جابه‌جایی زائران اربعین به خود اختصاص دادند. همچنین شرکت‌های ایران‌ایرتور و ماهان نیز هر یک بیش از ۹ هزار زائر را در این عملیات جابه‌جا کردند.