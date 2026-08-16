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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

همتی در بغداد؛ موانع مبادلات تجاری و بانکی ایران و عراق رفع می‌شود؟

همتی در بغداد؛ موانع مبادلات تجاری و بانکی ایران و عراق رفع می‌شود؟

رئیس کل بانک مرکزی در سفر رسمی خود به عراق با وزیر تجارت این کشور دیدار و درباره راهکارهای تسهیل مناسبات اقتصادی و رفع موانع موجود در مسیر مبادلات تجاری دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نخستین روز از سفر رسمی خود به عراق، با مصطفی نزار العانی، وزیر تجارت این کشور دیدار و در خصوص راهکارهای تسهیل مناسبات اقتصادی و رفع موانع موجود در مسیر مبادلات تجاری دو کشور به بحث و تبادل‌نظر پرداخت.

بر اساس این گزارش در این دیدار که در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه در جهت توسعه روابط تجاری، سرمایه گذاری و پولی انجام شد، طرفین ضمن تأکید بر ظرفیت‌های گسترده موجود برای توسعه روابط اقتصادی، پیرامون عملیاتی کردن توافقات پیشین و افزایش سطح تعاملات بانکی میان دو کشور همسایه رایزنی کردند.

همتی در این نشست با اشاره به نقش فعالان بخش خصوصی در تسهیل صادرات و واردات کالا، بر ضرورت اتخاذ سازوکارهای جدید برای تسریع در روند مبادلات خصوصا در مبادی ورودی تأکید کرد.

وزیر تجارت عراق، مصطفی نزار العانی نیز ضمن استقبال از توسعه همکاری‌ها، بر اراده دولت عراق برای رفع چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی و تقویت پیوندهای تجاری با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

کد مطلب 6918433
علی فروزانفر

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