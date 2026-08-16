به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی عصر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه کردستان، ضمن خیرمقدم به جمعی از اصحاب رسانه استان گلستان که در این نشست حضور داشتند، از همراهی و تعامل رسانه‌های استان با مجموعه انتظامی قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه رسانه در جهان امروز اظهار کرد: نقش رسانه‌ها نسبت به گذشته برجسته‌تر شده و خبرنگاران و اهالی قلم به عنوان افسران جبهه آگاهی، مسئولیتی سنگین در آگاهی‌بخشی عمومی، هدایت افکار و مطالبه حقوق مردم از مسئولان دارند.

فرمانده انتظامی کردستان افزود: سابقه فعالیت اصحاب رسانه در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی سرشار از نمونه‌های افتخارآمیز است و خبرنگاران در مقاطع مختلف، به ویژه دوران دفاع مقدس، در کنار رزمندگان به ثبت و انتقال واقعیت‌های میدان پرداختند.

سردار الهی با بیان اینکه ابزار خبرنگاران در دوران دفاع مقدس دوربین، قلم و دفترچه بود، ادامه داد: رسانه‌ها در آن دوران نقش مهمی در انتقال واقعیت‌های جبهه و ایجاد ارتباط میان مردم و رزمندگان ایفا کردند و این نقش را نمی‌توان از تاریخ دفاع مقدس جدا کرد.

وی به جنگ روایت‌ها و تلاش دشمن برای تحریف واقعیت‌ها اشاره کرد و گفت: دشمن با بهره‌گیری از دروغ‌پردازی و وارونه‌نمایی تلاش می‌کند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و جایگاه ظالم و مظلوم را تغییر دهد، اما حضور هوشمندانه و بصیرت‌مندانه رسانه‌ها می‌تواند مانع تحقق این اهداف شود.

فرمانده انتظامی کردستان با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین تصریح کرد: بخش مهمی از واقعیت‌های میدان و تحولات جامعه از طریق رسانه به مردم منتقل می‌شود و خبرنگاران در این مسیر نقش یک پل ارتباطی میان مردم، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند.

سردار الهی مطالبه‌گری رسانه‌ها را از ظرفیت‌های مهم جامعه عنوان کرد و افزود: خبرنگاران باید مطالبات مردم را منصفانه و شفاف از مسئولان پیگیری کنند، البته در این مسیر رعایت ملاحظات امنیتی ضروری است تا دشمن نتواند از اطلاعات منتشرشده سوءاستفاده کند.

وی این رویکرد را نشانه عقلانیت و درک بالای اصحاب رسانه دانست و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی در کنار مردم و برای حفظ استقلال، آزادی و امنیت کشور تلاش کرده‌اند و این همراهی همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی کردستان در ادامه با اشاره به موضوع امنیت گفت: امنیت تنها به اقدامات فیزیکی نیروهای انتظامی، امنیتی و مسلح محدود نمی‌شود، بلکه مهم‌تر از آن، احساس امنیتی است که باید در میان مردم شکل بگیرد.

سردار الهی بیان کرد: بخش قابل توجهی از احساس امنیت موجود در جامعه حاصل تلاش مجموعه‌های مختلف و همراهی مردم و رسانه‌هاست و در مدتی که در خدمت مردم کردستان بوده‌ام، همکاری و همراهی اصحاب رسانه استان با مجموعه انتظامی را به خوبی شاهد بوده‌ام.

وی در پایان از تلاش خبرنگاران کردستان در انعکاس اخبار، پیگیری مطالبات مردم و همراهی با دستگاه انتظامی قدردانی کرد.