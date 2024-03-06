به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین پورثانی در آئین اختتامیه هفته امور تربیتی گفت: درود و سلام بر شهیده فائزه رحیمی که نشان داد مسیر ما، مسیری زنده، نویدبخش و زنده است. ثابت کرد که انقلاب اسلامی ما در ۱۴۰۲ زنده‌تر از ۱۳۵۷ است. ثابت کرد که آرمان‌ها هنوز زنده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه باید تلاش کنیم که تربیت به عنوان گفتمان اول جمهوری اسلامی و جهان اسلام شکل بگیرد، گفت: سراسر سند تحول کلمه‌ای به عنوان آموزش و پرورش و تعلیم وجود ندارد، در مبانی سند یک کلمه وجود دارد و آن هم «تربیت» است.

مدرسه‌محوری و دانش‌آموز محوری در اولویت باشد

وی با طرح این سوال که تربیت چیست و ما چه اولویت‌هایی باید داشته باشیم؟؛ گفت: اولویت‌های معاونت تربیت آموزش و پرورش در دوره جدید، اول «مدرسه‌محوری» است. رهبری امسال دستور دادند که امر تربیت به مدرسه برود. مدرسه محوری یعنی اینکه تمام هم و غم ما برای تبدیل مدرسه به قله کار تربیتی صرف شود. مدرسه‌محوری یعنی هرچه داریم و هر چه برنامه داریم باید به سمت مدرسه برود.

وی با بیان اینکه دومین موضوع «دانش‌آموز محوری» است، افزود: توجه به مقتضیات دانش‌آموزان مهم است. در سال ۱۴۰۲ در عصر هوش مصنوعی و در عصری که دانش‌آموزان از ما جلوتر هستند باید برنامه‌ریزی مبتنی بر مقتضیات او باشد. وقتی دور هم می‌نشینیم و گفت‌وگو می‌کنیم باید بدانیم برای دانش‌آموز این کار را می‌کنیم.

معاون وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه یکی از چیزهایی که در برنامه‌های تربیتی مهم است، بالا بردن شور و نشاط و هیجان در بین دانش‌آموزان به ویژه دانش‌آموزان دختر است، گفت: این موضوع کلیدی‌ترین محور فعالیت‌های جدید است و باید سرلوحه همه کارهای ما باشد. امروز دانش‌آموزان ما محیطی برای تخلیه شور و نشاط و هیجان خود ندارند. دادن نقش هویتی به دانش‌آموزان خیلی اهمیت دارد. این موضوع به ما می‌گوید که دانش‌آموز باید خود را میزبان تعلیم و تربیت بداند. دانش‌آموز باید در مدرسه حس میزبانی پیدا کند. ما در مدرسه به تعداد دانش‌آموزان می‌توانیم نقش هویتی تعریف کنیم. دادن نقش هویتی یعنی دانش‌آموز در مدرسه مؤثر و کنشگر باشد. به جای منفعل بودن خودش به کنشگر و عنصر اثرگذار تبدیل شود. اخیراً از من پرسیدند که این بچه‌ها در انتخابات عددی نیستند، گفتم ما ۱۷ میلیون عنصر اثرگذار در کشور داریم و همه شاهد بودند که در جریان انتخابات، فعال‌ترین قشر دانش‌آموزان ما بودند.

به تنهایی قادر به حل مشکلات آموزش و پرورش نیستیم

حجت‌الاسلام پورثانی بر استفاده از ظرفیت مردم در تربیت تاکید کرد و گفت: ما به تنهایی قادر به حل مشکلات آموزش و پرورش و به تنهایی قادر به تربیت دانش‌آموزان نیستیم. برای رشد دانش‌آموز باید دیوارها را برداریم. مسجد، هیأت، اجتماع و همه آنچه که به عنوان عنصر فعال در جامعه تعریف می‌کنیم اینها ظرفیت مردمی است. شعار دولت سیزدهم هم مردمی‌سازی است. در سند تحول هم به آن اشاره شده است. برای مردمی‌سازی باید بپذیریم که ما عقل کل نیستیم. مردمی‌سازی مهمترین و حیات‌بخش‌ترین نسخه‌ای است که می‌تواند به تربیت کمک کند. در دوره جدید به شدت به دنبال این هستیم که از ظرفیت مردم برای رشد و تربیت استفاده کنیم.

«تربیت» خط قرمز تمام برنامه‌هاست

وی تاکید کرد: تربیت خط قرمز ما در تمام برنامه‌ها است. نگاه ما در تمام مسائل باید تربیتی باشد. ما از تمام ارکان آموزش و پرورش باید انتظار بلندشدن صدای تربیت را داشته باشیم. این محقق نخواهد شد مگر اینکه نگاه کمی‌گرایانه و نتیجه‌گرایانه را برداریم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: در امر گفتمان سازی تربیت به عنوان اولویت اول نظام اسلامی تلاش می‌کنیم.